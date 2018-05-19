حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي

حدد حسام البدري، المدرب السابق للأهلي، 3 شروط لتولي تدريب النجم الساحلي، في الموسم الجديد، بعدما تلقى اتصالات من مسؤولي النادي التونسي.

واشترط البدري بعض الأمور المالية، الخاصة براتبه الشهري، ومكافآت الفوز بالدوري، والتقدم بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب منحه الصلاحيات الكاملة، في تشكيل الجهاز المعاون، علاوةً على وضع شرط جزائي في العقد، يسمح له بالرحيل.

وسيحسم البدري مفاوضاته مع النجم الساحلي، قبل قضاء إجازة قصيرة في كندا مع أسرته.

يُذكر أن البدري ألحق بالنجم الساحلي، هزيمة كبيرة بنتيجة (6-2)، في إياب نصف نهائي النسخة الماضية، من دوري أبطال إفريقيا، ليودع الفريق التونسي البطولة حينها على يد الأهلي.

المصدر: كووورة