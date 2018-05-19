حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي

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حدد حسام البدري، المدرب السابق للأهلي، 3 شروط لتولي تدريب النجم الساحلي، في الموسم الجديد، بعدما تلقى اتصالات من مسؤولي النادي التونسي.
واشترط البدري بعض الأمور المالية، الخاصة براتبه الشهري، ومكافآت الفوز بالدوري، والتقدم بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب منحه الصلاحيات الكاملة، في تشكيل الجهاز المعاون، علاوةً على وضع شرط جزائي في العقد، يسمح له بالرحيل.
وسيحسم البدري مفاوضاته مع النجم الساحلي، قبل قضاء إجازة قصيرة في كندا مع أسرته.
يُذكر أن البدري ألحق بالنجم الساحلي، هزيمة كبيرة بنتيجة (6-2)، في إياب نصف نهائي النسخة الماضية، من دوري أبطال إفريقيا، ليودع الفريق التونسي البطولة حينها على يد الأهلي.
حدد حسام البدري، المدرب السابق للأهلي، 3 شروط لتولي تدريب النجم الساحلي، في الموسم الجديد، بعدما تلقى اتصالات من مسؤولي النادي التونسي.
واشترط البدري بعض الأمور المالية، الخاصة براتبه الشهري، ومكافآت الفوز بالدوري، والتقدم بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب منحه الصلاحيات الكاملة، في تشكيل الجهاز المعاون، علاوةً على وضع شرط جزائي في العقد، يسمح له بالرحيل.
وسيحسم البدري مفاوضاته مع النجم الساحلي، قبل قضاء إجازة قصيرة في كندا مع أسرته.
يُذكر أن البدري ألحق بالنجم الساحلي، هزيمة كبيرة بنتيجة (6-2)، في إياب نصف نهائي النسخة الماضية، من دوري أبطال إفريقيا، ليودع الفريق التونسي البطولة حينها على يد الأهلي.
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018