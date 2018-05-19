ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا

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كشفت تقارير صحفية، عن قرار إدارة برشلونة، بخصوص مستقبل الكولومبي ياري مينا، مع الفريق الكتالوني، في الموسم المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت، فإن إدارة برشلونة، واللاعب الكولومبي، يعتقدان بأن رحيله على سبيل الإعارة، سيكون الخيار المناسب، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابعت الصحيفة، أن نادي ريال بيتيس، قد يكون وجهة ياري مينا، في ظل حاجة الفريق لوجود بديل لجوردي أمات، الذي سيعود لصفوف سوانزي سيتي.
وأضافت الصحيفة، أن ريال بيتيس، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل، يعتقد بأن ياري مينا، سيكون إضافة جيدة، بجانب المنافسة مع الثنائي مارك بارترا وعيسى ماندي في الدفاع.
وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن إدارة بيتيس، تضع الثنائي سيدني، مدافع ديبورتيفو لاكورونيا، وويلفريد كونان، مدافع أدو دين هاج الهولندي، ضمن خياراتها، لتعويض رحيل جوردي أمات، في الصيف المقبل. وانتقل ياري مينا، لصفوف برشلونة، قادما من بالميراس، في جانفي الماضي، مقابل 12 مليون يورو.
كشفت تقارير صحفية، عن قرار إدارة برشلونة، بخصوص مستقبل الكولومبي ياري مينا، مع الفريق الكتالوني، في الموسم المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت، فإن إدارة برشلونة، واللاعب الكولومبي، يعتقدان بأن رحيله على سبيل الإعارة، سيكون الخيار المناسب، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابعت الصحيفة، أن نادي ريال بيتيس، قد يكون وجهة ياري مينا، في ظل حاجة الفريق لوجود بديل لجوردي أمات، الذي سيعود لصفوف سوانزي سيتي.
وأضافت الصحيفة، أن ريال بيتيس، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل، يعتقد بأن ياري مينا، سيكون إضافة جيدة، بجانب المنافسة مع الثنائي مارك بارترا وعيسى ماندي في الدفاع.
وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن إدارة بيتيس، تضع الثنائي سيدني، مدافع ديبورتيفو لاكورونيا، وويلفريد كونان، مدافع أدو دين هاج الهولندي، ضمن خياراتها، لتعويض رحيل جوردي أمات، في الصيف المقبل. وانتقل ياري مينا، لصفوف برشلونة، قادما من بالميراس، في جانفي الماضي، مقابل 12 مليون يورو.
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018