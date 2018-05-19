ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا

كشفت تقارير صحفية، عن قرار إدارة برشلونة، بخصوص مستقبل الكولومبي ياري مينا، مع الفريق الكتالوني، في الموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت، فإن إدارة برشلونة، واللاعب الكولومبي، يعتقدان بأن رحيله على سبيل الإعارة، سيكون الخيار المناسب، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن نادي ريال بيتيس، قد يكون وجهة ياري مينا، في ظل حاجة الفريق لوجود بديل لجوردي أمات، الذي سيعود لصفوف سوانزي سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن ريال بيتيس، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل، يعتقد بأن ياري مينا، سيكون إضافة جيدة، بجانب المنافسة مع الثنائي مارك بارترا وعيسى ماندي في الدفاع.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن إدارة بيتيس، تضع الثنائي سيدني، مدافع ديبورتيفو لاكورونيا، وويلفريد كونان، مدافع أدو دين هاج الهولندي، ضمن خياراتها، لتعويض رحيل جوردي أمات، في الصيف المقبل. وانتقل ياري مينا، لصفوف برشلونة، قادما من بالميراس، في جانفي الماضي، مقابل 12 مليون يورو.