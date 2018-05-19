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يوم السبت 19 ماي 2018
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ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
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الأولى
ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018 | 14:59

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا وفرا إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت وعثر عليهما في البحر الأصفر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 10 أفريل 2018

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب قرب الحدود البحرية بين الكوريتين وإن أحدهما ضابط بالجيش وإنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.

جاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونجيانج بالحد من التوترات في المنطقة.

 

 

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الأولى
ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018 | 14:59

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا وفرا إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت وعثر عليهما في البحر الأصفر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 10 أفريل 2018

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب قرب الحدود البحرية بين الكوريتين وإن أحدهما ضابط بالجيش وإنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.

جاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونجيانج بالحد من التوترات في المنطقة.

 

 

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