الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة

تجري يوم غد الاحد مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة لتحديد الفرق التي ستلعب ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في الموسم المقبل .وجاء تعيين حكام المقابلات كالاتي .

في ملعب المحرس / س 14 و30د

نادي سبورتنغ المكنين - جمعية جربة / الحكم نعيم حسني

في المنزه / س14 و30د

الاولمبي الباجي - الجمعية الرياضية باريانة / الحكم رشدي قزقز

في وادي الليل / س 14 و30د

ستير جرزونة - النجم الرادسي / الحكم نصر الله الجوادي

ويذكر ان كل المقابلات تجري دون حضور الجمهور حسب ما جاء في بلاغ تعيينات مباريات الجولة.

وات