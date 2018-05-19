الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"

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عقد الأمير هاري رسمياً قرانه على ميغن ماركل، خلال مراسم جرت في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور، الذي يحمل رمزية تاريخية كبيرة للعائلة الملكية البريطانية.
وأعلن كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، رئيس الكنيسة الإنجليكانية، اقتران العروسين أمام 600 مدعو، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية وكوكبة من المشاهير.
ووصلت العروس التي اختارت فستاناً أبيض من تصميم دار "جيفانشي" الفرنسية رسمته البريطانية كلير وايت كيلر، على متن سيارة "رولز - رويس" بُعيد وصول العريس الذي أتى برفقة شقيقه الأكبر واشبينه وليام مشياً، وسط تصفيق الحضور.
ودخلت ماركل الكنيسة وحيدة، قبل أن يُلاقيها حموها الأمير تشارلز، الذي حل محل والدها لاصطحابها إلى المذبح، بعد خضوع هذا الأخير لعملية في القلب.
وبدا التأثر واضحاً على والدتها دوريا راغلاند معلمة اليوغا. وأمسك الحبيبان بيد بعضهما البعض في الكنيسة والتأثر بادياً عليهما.
ومن بين المدعوين، المغني البريطاني إلتون جون ولاعبة كرة المضرب سيرينا وليامز والممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين ومقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بكهام وزوجته فيكتوريا، فضلاً عن الشريكتين السابقتين لهاري تشلسي ديفي وكريسيدا بوناس.
وقدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أطيب التمنيات للعروسين ميغن (36 عاماً) وهاري (33 عاماً) صباحاً عبر "تويتر". وقبيل الزواج، منحت الملكة إليزابيث الثانية لقب دوق ودوقة ساسيكس للعروسين، بحسب ما أعلن قصر باكينغهام.
عقد الأمير هاري رسمياً قرانه على ميغن ماركل، خلال مراسم جرت في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور، الذي يحمل رمزية تاريخية كبيرة للعائلة الملكية البريطانية.
وأعلن كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، رئيس الكنيسة الإنجليكانية، اقتران العروسين أمام 600 مدعو، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية وكوكبة من المشاهير.
ووصلت العروس التي اختارت فستاناً أبيض من تصميم دار "جيفانشي" الفرنسية رسمته البريطانية كلير وايت كيلر، على متن سيارة "رولز - رويس" بُعيد وصول العريس الذي أتى برفقة شقيقه الأكبر واشبينه وليام مشياً، وسط تصفيق الحضور.
ودخلت ماركل الكنيسة وحيدة، قبل أن يُلاقيها حموها الأمير تشارلز، الذي حل محل والدها لاصطحابها إلى المذبح، بعد خضوع هذا الأخير لعملية في القلب.
وبدا التأثر واضحاً على والدتها دوريا راغلاند معلمة اليوغا. وأمسك الحبيبان بيد بعضهما البعض في الكنيسة والتأثر بادياً عليهما.
ومن بين المدعوين، المغني البريطاني إلتون جون ولاعبة كرة المضرب سيرينا وليامز والممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين ومقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بكهام وزوجته فيكتوريا، فضلاً عن الشريكتين السابقتين لهاري تشلسي ديفي وكريسيدا بوناس.
وقدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أطيب التمنيات للعروسين ميغن (36 عاماً) وهاري (33 عاماً) صباحاً عبر "تويتر". وقبيل الزواج، منحت الملكة إليزابيث الثانية لقب دوق ودوقة ساسيكس للعروسين، بحسب ما أعلن قصر باكينغهام.
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018