وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن

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أعلن في العراق، أمس الجمعة، وفاة قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس السابق العراقي الراحل صدام حسين المجيد ، خلال حقبة الحرب العراقية - الإيرانية.
ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فقد قال مصدر طبي، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن قائد الحرس الجمهوري المعروف في الجيش العراقي السابق، إياد فتيح خليفة الراوي، توفي عن عمر ناهز الـ75 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية خلال قضائه عقوبة السجن مدى الحياة داخل مستشفى اليرموك غربي العاصمة بغداد، وذلك وققا لموقع "هابرلر".
وأضاف المصدر، أن الراوي جرى نقله من السجن إلى مستشفى بغداد العسكري قبل أربعة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، ومن ثم نقل إلى مستشفى اليرموك لاحقا، وتبين بعد ذلك تعرضه لجلطة دماغية، مشيرا إلى أن الراوي من مواليد عام 1943، في محافظة الأنبار، وتخرج من الكلية العسكرية في 1963.
وتدرج الراوي في الرتب العسكرية بالجيش لحين وصوله لرتبة فريق أول ركن، ليتولى منصب قائد الحرس الجمهوري خلال حقبة الحرب العراقية — الإيرانية (1980-1988)، وخدم في وقت لاحق رئيساً لما يسمى بـ"جيش القدس".
وكرم الراوي عدة مرات وحصل على مجموعة من الأوسمة والأنواط، منها 27 ميدالية خلال الحرب العراقية-الإيرانية، كما شغل منصبي محافظ بغداد وكركوك، وأُلقي القبض عليه في 4 جوان 2003، عقب غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. وكان تسلسله الرقم الـ30 من ضمن قائمة أبرز المطلوبين لدى القيادة المركزية الأمريكية لأبرز 55 مطلوباً في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وفي 2008 حُكم على الراوي بالسجن مدى الحياة، لدوره في مواجهة الانتفاضة ضد حكم نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 1991.
أعلن في العراق، أمس الجمعة، وفاة قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس السابق العراقي الراحل صدام حسين المجيد ، خلال حقبة الحرب العراقية - الإيرانية.
ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فقد قال مصدر طبي، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن قائد الحرس الجمهوري المعروف في الجيش العراقي السابق، إياد فتيح خليفة الراوي، توفي عن عمر ناهز الـ75 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية خلال قضائه عقوبة السجن مدى الحياة داخل مستشفى اليرموك غربي العاصمة بغداد، وذلك وققا لموقع "هابرلر".
وأضاف المصدر، أن الراوي جرى نقله من السجن إلى مستشفى بغداد العسكري قبل أربعة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، ومن ثم نقل إلى مستشفى اليرموك لاحقا، وتبين بعد ذلك تعرضه لجلطة دماغية، مشيرا إلى أن الراوي من مواليد عام 1943، في محافظة الأنبار، وتخرج من الكلية العسكرية في 1963.
وتدرج الراوي في الرتب العسكرية بالجيش لحين وصوله لرتبة فريق أول ركن، ليتولى منصب قائد الحرس الجمهوري خلال حقبة الحرب العراقية — الإيرانية (1980-1988)، وخدم في وقت لاحق رئيساً لما يسمى بـ"جيش القدس".
وكرم الراوي عدة مرات وحصل على مجموعة من الأوسمة والأنواط، منها 27 ميدالية خلال الحرب العراقية-الإيرانية، كما شغل منصبي محافظ بغداد وكركوك، وأُلقي القبض عليه في 4 جوان 2003، عقب غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. وكان تسلسله الرقم الـ30 من ضمن قائمة أبرز المطلوبين لدى القيادة المركزية الأمريكية لأبرز 55 مطلوباً في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وفي 2008 حُكم على الراوي بالسجن مدى الحياة، لدوره في مواجهة الانتفاضة ضد حكم نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 1991.
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018