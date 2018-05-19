ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف

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أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم السبت، خارج الديار أمام فياريال، ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني.
وشهد القائمة تواجد نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والظهير الأيمن داني كارفاخال، بعد أن عانيا مؤخرا من الإصابة في الكاحل وإصابة عضلية على الترتيب.
من ناحية أخرى لم يقم زيدان باستدعاء حارس المرمى كيلور نافاس، حيث فضل إراحته، فيما استبعد زيزو لأسباب فنية كل من أشرف حكيمي، خيسوس فاييخو، ماركوس يورينتي، داني سيبايوس، وبورخا مايورال. وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال كالتالي:
كيكو كاسيا، لوكا زيدان، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، ماركو أسينسيو، إيسكو، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.
وستكون هذه هي آخر مباراة لريال مدريد قبل أن يواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري، بمدينة كييف الأوكرانية.
شاهد أيضًا: هلا مونديال..حكم يحطم أحلام نسور قرطاج ومعلول يعيد الرواية
أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم السبت، خارج الديار أمام فياريال، ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني.
وشهد القائمة تواجد نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والظهير الأيمن داني كارفاخال، بعد أن عانيا مؤخرا من الإصابة في الكاحل وإصابة عضلية على الترتيب.
من ناحية أخرى لم يقم زيدان باستدعاء حارس المرمى كيلور نافاس، حيث فضل إراحته، فيما استبعد زيزو لأسباب فنية كل من أشرف حكيمي، خيسوس فاييخو، ماركوس يورينتي، داني سيبايوس، وبورخا مايورال. وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال كالتالي:
كيكو كاسيا، لوكا زيدان، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، ماركو أسينسيو، إيسكو، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.
وستكون هذه هي آخر مباراة لريال مدريد قبل أن يواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري، بمدينة كييف الأوكرانية.
شاهد أيضًا: هلا مونديال..حكم يحطم أحلام نسور قرطاج ومعلول يعيد الرواية
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17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
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-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018