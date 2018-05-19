ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف

أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم السبت، خارج الديار أمام فياريال، ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني.

وشهد القائمة تواجد نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والظهير الأيمن داني كارفاخال، بعد أن عانيا مؤخرا من الإصابة في الكاحل وإصابة عضلية على الترتيب.

من ناحية أخرى لم يقم زيدان باستدعاء حارس المرمى كيلور نافاس، حيث فضل إراحته، فيما استبعد زيزو لأسباب فنية كل من أشرف حكيمي، خيسوس فاييخو، ماركوس يورينتي، داني سيبايوس، وبورخا مايورال. وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال كالتالي:

كيكو كاسيا، لوكا زيدان، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، ماركو أسينسيو، إيسكو، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

وستكون هذه هي آخر مباراة لريال مدريد قبل أن يواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري، بمدينة كييف الأوكرانية.

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