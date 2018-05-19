مية الجريبي في ذمة الله

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تونس- الشروق أون لاين- فاطمة الكرّاي: غيب الموت قبل قليل المناضلة السياسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري مية الجريبي.
ومية الجريبي، هي سياسية، أسست بالاشتراك مع أحمد نجيب الشابي حزب التجمع الاشتراكي التقدمي عام 1983، والذي أعيدت تسميته لاحقاً بالحزب الديمقراطي التقدمي، كما تعد أول امرأة تونسية تتولى هذه المسؤولية في حزب سياسي تونسي خلفاً للشابي، وقادت الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي عام 2011.
تونس- الشروق أون لاين- فاطمة الكرّاي: غيب الموت قبل قليل المناضلة السياسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري مية الجريبي.
ومية الجريبي، هي سياسية، أسست بالاشتراك مع أحمد نجيب الشابي حزب التجمع الاشتراكي التقدمي عام 1983، والذي أعيدت تسميته لاحقاً بالحزب الديمقراطي التقدمي، كما تعد أول امرأة تونسية تتولى هذه المسؤولية في حزب سياسي تونسي خلفاً للشابي، وقادت الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي عام 2011.
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018
-
08:57رئيس قوافل قفصة: الحكم رفض احترازنا
19 ماي 2018
-
08:42قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان
19 ماي 2018
-
08:32بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل
19 ماي 2018
-
07:42الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
19 ماي 2018
-
07:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
19 ماي 2018
-
01:55بيع خاتم "عميل استخبارات سوفيتي" بـ25 ألف دولار
19 ماي 2018
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018