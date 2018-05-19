مية الجريبي في ذمة الله

تونس- الشروق أون لاين- فاطمة الكرّاي: غيب الموت قبل قليل المناضلة السياسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري مية الجريبي.

ومية الجريبي، هي سياسية، أسست بالاشتراك مع أحمد نجيب الشابي حزب التجمع الاشتراكي التقدمي عام 1983، والذي أعيدت تسميته لاحقاً بالحزب الديمقراطي التقدمي، كما تعد أول امرأة تونسية تتولى هذه المسؤولية في حزب سياسي تونسي خلفاً للشابي، وقادت الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي عام 2011.