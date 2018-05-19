قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان

-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018
اشتكى عدد من أهالي مدينة قبلي من النقص في توفر مادة الحليب المعلب او من البيع المشروط لهذه المادة في صورة توفرها ببعض المحلات التجارية، معبرين عن استغرابهم من هذه التصرفات التي تمس من القدرة الشرائية للمواطن وتجبره على التزود بمواد لا حاجة له بها.
وأكد الأهالي انه منذ دخول شهر رمضان ظهر النقص في توفر مادة الحليب المعلب باغلب المحلات التجارية، وباتت هذه المادة لا تعرض للعموم بل يجد الحريف نفسه مضطرا لطلبها من التاجر الذي يفرض عليه شراء مواد غذائية أخرى مع كل علبة حليب يتزود بها.
كما دعا المواطنون فرق المراقبة الاقتصادية ومنظمة الدفاع عن المستهلك إلى التدخل العاجل للحد من هذه التصرفات الاحتكارية.
اشتكى عدد من أهالي مدينة قبلي من النقص في توفر مادة الحليب المعلب او من البيع المشروط لهذه المادة في صورة توفرها ببعض المحلات التجارية، معبرين عن استغرابهم من هذه التصرفات التي تمس من القدرة الشرائية للمواطن وتجبره على التزود بمواد لا حاجة له بها.
وأكد الأهالي انه منذ دخول شهر رمضان ظهر النقص في توفر مادة الحليب المعلب باغلب المحلات التجارية، وباتت هذه المادة لا تعرض للعموم بل يجد الحريف نفسه مضطرا لطلبها من التاجر الذي يفرض عليه شراء مواد غذائية أخرى مع كل علبة حليب يتزود بها.
كما دعا المواطنون فرق المراقبة الاقتصادية ومنظمة الدفاع عن المستهلك إلى التدخل العاجل للحد من هذه التصرفات الاحتكارية.
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018