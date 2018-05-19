ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس

أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة ،أنه تمّ ضخ 80940 لتر من الزيت المدعم أي 6745 صندوقا داخل جميع المعتمديات التابعة لولاية تونس، علاوة على توزيع كميات إضافية من الزيت المدعم بعدد من المناطق الشعبية.

وأضاف بن خليفة أنه، تم فتح 5 نقاط لبيع الزين النباتي المدعم في تونس بالسوق المركزية بالعاصمة وجبل الجلود وسيدي حسين والزهروني وحي إبن خلدون خلال كامل شهر رمضان.

وفي سياق متصل لفت المدير الجهوي للتجارة بتونس، إلى أن أسعار البطاطا لم تتجاوز 840 مليم (مي) للكلغ الواحد والطماطم 1380 مي والبصل 700 مي والدجاج من 6500مي إلى 6990 مي والديك الرومي من12500 مي إلى 13 دينارا و "السردينة" من 3 إلى 4 دينارات الكلغ و"التريليا" من 5 الى 12 دينارا و"المرجان" من 6 إلى 8 دينارات.

وبالنسبة إلى اللحوم الموردة، أكّد بن خليفة، أنه تم فتح 8 نقاط بالسوق المركزية بتونس العاصمة و1 نقطة بشارع الحرية و1 نقطة بالمرسى و1 نقطة بسيدي حسين و1 نقطة بحي التحرير و1 نقطة بحي الزهور و1 نقطة بالكبارية و1 نقطة بالمروج2 ، بالإضافة إلى فتح سوق "من المنتج إلى المستهلك" لبيع الخضر والغلال والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء وزيت الزيتون (8800 اللتر الواحد) بشارع الحبيب بورقيبة.

وأوضح أنه تم ضخ كميات كبيرة وذات جودة عالية من الخضر والغلال بالنقطة الثانية "من المنتج إلى المستهلك بنهج "ألان سافري" بجانب وزارة الفلاحة وبالنقطة الثالثة بالمروج 2 التي ستظل مفتوحة على إمتداد 20 يوما من شهر رمضان.