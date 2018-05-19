مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار

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أعلنت مجموعة "باي بال" عن إقتنائها، بقيمة 2،2 مليار دولار، الشركة السويدية لتكنولوجيا الدفع "ايزاتل" لتوقع بذلك أكبر صفقة شراء في تاريخها وفق موقع "أي دي في اف ان" (بوابة مجموعة المستثمرين الخواص).

وارتفعت أسهم المجموعة المدرجة ببورصة نيويورك بنسبة 2 بالمائة، الجمعة، وتثير الأسهم ذاتها اهتمام المستثمرين على مستوى البورصة الأمريكية.