ر.م .ع شركة نقل تونس: "الهجومات الممنهجة على شبكة سكك الحديد أدركت منعرجا خطيرا"

تونس- الشروق أون لاين- فؤاد العجرودي: أكد رئيس مدير عام شركة نقل تونس أن الهجومات الممنهجة على شبكة المترو الخفيف أدركت منعرجا خطيرا مساء الجمعة حيث تم استعمال الأخشاب والحجارة لمحاولة قلب عربات القطار في سيدي الظريف وعربات المترو في الدندان الى جانب محاولة حرق كشك التذاكر في حي التحرير في اليلة الثانية من الهجومات المتفرقة التي تستهدف شبكة السكك الحديدية لشركة نقل تونس.