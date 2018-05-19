انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية

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يكون الطقس اليوم السبت مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الغربية وتكون الامطار مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج قابس فمضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 30 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
أما التوقعات الجوية ليوم، غد الأحد، فتشير إلى أن الطقس سيكون مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار.
وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. "
يكون الطقس اليوم السبت مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الغربية وتكون الامطار مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج قابس فمضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 30 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
أما التوقعات الجوية ليوم، غد الأحد، فتشير إلى أن الطقس سيكون مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار.
وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. "
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018
-
08:57رئيس قوافل قفصة: الحكم رفض احترازنا
19 ماي 2018
-
08:42قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان
19 ماي 2018
-
08:32بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل
19 ماي 2018
-
07:42الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
19 ماي 2018
-
07:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
19 ماي 2018
-
01:55بيع خاتم "عميل استخبارات سوفيتي" بـ25 ألف دولار
19 ماي 2018
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018