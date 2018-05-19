انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية

يكون الطقس اليوم السبت مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الغربية وتكون الامطار مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وأثناء ظهور الخلايا الرعدية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج قابس فمضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 30 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.

أما التوقعات الجوية ليوم، غد الأحد، فتشير إلى أن الطقس سيكون مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار.

وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. "