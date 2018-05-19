ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول

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حصل باحثون بريطانيون على نتائج واعدة عقب اختبار حقن جديدة لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، حتى أن بعض العلماء يعتقدون بأنها ستتفوق على أدوية الستاتينات في هذا المجال.
وقيم علماء من كلية لندن الإمبراطورية نتائج اختبار تأثير الأدوية الجديدة الخاصة للحقن لعلاج تصلب الشرايين. ونجح دواء إنكليسيران "inclisiran" بخفض مستوى الكوليسترول عند المرضى الذين يعانون من خطر احتشاء عضلة القلب (الجلطة) إلى النصف، وبقي مفعول هذا الدواء ساريا لعدة أشهر متوالية بعد حقنة واحدة فقط.
ويعد إنكليسيران، أحد أحدث الأدوية القوية لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول ضمن مجموعة مثبطات يطلق عليها PCSK9. أما أليروكوماب alirocumab وإيفولوكوماب evolocumab (من نفس مجموعة المثبطات)، فقد صدر ترخيص استخدامهما في المملكة المتحدة منذ عامين. ولكن يحق فقط للأخصائيين وصفهما للمرضى، لذلك فإن نطاق استخدامهما محدود.
لقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الأدوية فعالة في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتخفيض خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بنسبة 2%.
يذكر أن سعر هذه الأدوية أعلى بـ 100 مرة من سعر الستاتينات.
حصل باحثون بريطانيون على نتائج واعدة عقب اختبار حقن جديدة لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، حتى أن بعض العلماء يعتقدون بأنها ستتفوق على أدوية الستاتينات في هذا المجال.
وقيم علماء من كلية لندن الإمبراطورية نتائج اختبار تأثير الأدوية الجديدة الخاصة للحقن لعلاج تصلب الشرايين. ونجح دواء إنكليسيران "inclisiran" بخفض مستوى الكوليسترول عند المرضى الذين يعانون من خطر احتشاء عضلة القلب (الجلطة) إلى النصف، وبقي مفعول هذا الدواء ساريا لعدة أشهر متوالية بعد حقنة واحدة فقط.
ويعد إنكليسيران، أحد أحدث الأدوية القوية لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول ضمن مجموعة مثبطات يطلق عليها PCSK9. أما أليروكوماب alirocumab وإيفولوكوماب evolocumab (من نفس مجموعة المثبطات)، فقد صدر ترخيص استخدامهما في المملكة المتحدة منذ عامين. ولكن يحق فقط للأخصائيين وصفهما للمرضى، لذلك فإن نطاق استخدامهما محدود.
لقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الأدوية فعالة في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتخفيض خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بنسبة 2%.
يذكر أن سعر هذه الأدوية أعلى بـ 100 مرة من سعر الستاتينات.
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
-
13:42ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي كييف
19 ماي 2018
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018