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يوم السبت 19 ماي 2018
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ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
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الأولى
ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018 | 09:33

حصل باحثون بريطانيون على نتائج واعدة عقب اختبار حقن جديدة لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، حتى أن بعض العلماء يعتقدون بأنها ستتفوق على أدوية الستاتينات في هذا المجال.

وقيم علماء من كلية لندن الإمبراطورية نتائج اختبار تأثير الأدوية الجديدة الخاصة للحقن لعلاج تصلب الشرايين. ونجح دواء إنكليسيران "inclisiran" بخفض مستوى الكوليسترول عند المرضى الذين يعانون من خطر احتشاء عضلة القلب (الجلطة) إلى النصف، وبقي مفعول هذا الدواء ساريا لعدة أشهر متوالية بعد حقنة واحدة فقط.

ويعد إنكليسيران، أحد أحدث الأدوية القوية لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول ضمن مجموعة مثبطات يطلق عليها PCSK9. أما أليروكوماب alirocumab وإيفولوكوماب evolocumab (من نفس مجموعة المثبطات)، فقد صدر ترخيص استخدامهما في المملكة المتحدة منذ عامين. ولكن يحق فقط للأخصائيين وصفهما للمرضى، لذلك فإن نطاق استخدامهما محدود.

لقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الأدوية فعالة في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتخفيض خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بنسبة 2%.

يذكر أن سعر هذه الأدوية أعلى بـ 100 مرة من سعر الستاتينات.

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الأولى
ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018 | 09:33

حصل باحثون بريطانيون على نتائج واعدة عقب اختبار حقن جديدة لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، حتى أن بعض العلماء يعتقدون بأنها ستتفوق على أدوية الستاتينات في هذا المجال.

وقيم علماء من كلية لندن الإمبراطورية نتائج اختبار تأثير الأدوية الجديدة الخاصة للحقن لعلاج تصلب الشرايين. ونجح دواء إنكليسيران "inclisiran" بخفض مستوى الكوليسترول عند المرضى الذين يعانون من خطر احتشاء عضلة القلب (الجلطة) إلى النصف، وبقي مفعول هذا الدواء ساريا لعدة أشهر متوالية بعد حقنة واحدة فقط.

ويعد إنكليسيران، أحد أحدث الأدوية القوية لمكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول ضمن مجموعة مثبطات يطلق عليها PCSK9. أما أليروكوماب alirocumab وإيفولوكوماب evolocumab (من نفس مجموعة المثبطات)، فقد صدر ترخيص استخدامهما في المملكة المتحدة منذ عامين. ولكن يحق فقط للأخصائيين وصفهما للمرضى، لذلك فإن نطاق استخدامهما محدود.

لقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الأدوية فعالة في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتخفيض خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بنسبة 2%.

يذكر أن سعر هذه الأدوية أعلى بـ 100 مرة من سعر الستاتينات.

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