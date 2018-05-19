بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا

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قتل شخص وأصيب آخر، فجر اليوم، من جراء إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأميركية، بعد ساعات من مجزرة مروعة داخل مدرسة بولاية تكساس راح ضحيتها 10أشخاص.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق النار وقع في مدرسة بمدينة جونزبورو، إثر مشادة نشبت في ساحة انتظار السيارات بالمدرسة بعد انتهاء حفل تخرج طلبة مركز مهني.
ولم تؤكد الشرطة الأميركية عدد المتورطين في إطلاق النار، مكتفية بالقول إنها فتحت تحقيقا في الحادث.
وكانت 10 أشخاص قتلوا، صباح الجمعة، من جراء إطلاق نار وقع داخل مدرسة المدارس الثانوية في منطقة سانتافي بولاية تكساس.
وشهدت المدارس والجامعات الأميركية عشرات حوادث إطلاق النار العشوائية حوادث إطلاق النار العشوائية، ما جعلها المؤسسات التعليمية إلى أماكن خطرة.
وتسلط هذه الحوادث الدامية الضوء على قوانين حمل السلاح، التي يسعى كثيرون من الأميركيين لتغييرها، ملقين اللوم عليها بشأن عمليات القتل الجماعي في المدارس والجامعات.
قتل شخص وأصيب آخر، فجر اليوم، من جراء إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأميركية، بعد ساعات من مجزرة مروعة داخل مدرسة بولاية تكساس راح ضحيتها 10أشخاص.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق النار وقع في مدرسة بمدينة جونزبورو، إثر مشادة نشبت في ساحة انتظار السيارات بالمدرسة بعد انتهاء حفل تخرج طلبة مركز مهني.
ولم تؤكد الشرطة الأميركية عدد المتورطين في إطلاق النار، مكتفية بالقول إنها فتحت تحقيقا في الحادث.
وكانت 10 أشخاص قتلوا، صباح الجمعة، من جراء إطلاق نار وقع داخل مدرسة المدارس الثانوية في منطقة سانتافي بولاية تكساس.
وشهدت المدارس والجامعات الأميركية عشرات حوادث إطلاق النار العشوائية حوادث إطلاق النار العشوائية، ما جعلها المؤسسات التعليمية إلى أماكن خطرة.
وتسلط هذه الحوادث الدامية الضوء على قوانين حمل السلاح، التي يسعى كثيرون من الأميركيين لتغييرها، ملقين اللوم عليها بشأن عمليات القتل الجماعي في المدارس والجامعات.
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018
-
08:57رئيس قوافل قفصة: الحكم رفض احترازنا
19 ماي 2018
-
08:42قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان
19 ماي 2018
-
08:32بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل
19 ماي 2018
-
07:42الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
19 ماي 2018
-
07:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
19 ماي 2018
-
01:55بيع خاتم "عميل استخبارات سوفيتي" بـ25 ألف دولار
19 ماي 2018
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018