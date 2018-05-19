بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قتل شخص وأصيب آخر، فجر اليوم، من جراء إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأميركية، بعد ساعات من مجزرة مروعة داخل مدرسة بولاية تكساس راح ضحيتها 10أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق النار وقع في مدرسة بمدينة جونزبورو، إثر مشادة نشبت في ساحة انتظار السيارات بالمدرسة بعد انتهاء حفل تخرج طلبة مركز مهني.

ولم تؤكد الشرطة الأميركية عدد المتورطين في إطلاق النار، مكتفية بالقول إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وكانت 10 أشخاص قتلوا، صباح الجمعة، من جراء إطلاق نار وقع داخل مدرسة المدارس الثانوية في منطقة سانتافي بولاية تكساس.

وشهدت المدارس والجامعات الأميركية عشرات حوادث إطلاق النار العشوائية حوادث إطلاق النار العشوائية، ما جعلها المؤسسات التعليمية إلى أماكن خطرة.

وتسلط هذه الحوادث الدامية الضوء على قوانين حمل السلاح، التي يسعى كثيرون من الأميركيين لتغييرها، ملقين اللوم عليها بشأن عمليات القتل الجماعي في المدارس والجامعات.