قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان

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صرح مسؤولون في أفغانستان، بأن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب العشرات، إثر انفجارات هزت ملعبا رياضيا في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان ليلة أمس.
وقال عضو المجلس المحلي صوهارب قدري، إن الانفجارات وقعت في ملعب لكرة القدم كان يستضيف مباراة كريكيت في بداية شهر رمضان.
من جهته أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني، أن 8 متفرجين قتلوا وأصيب 43 آخرون جراء 3 انفجارات على الأقل.
وفي الوقت نفسه أفادت وكالة شينخوا بأنه يوجد بين القتلى منظم المباراة وعدد من المسؤولين المحليين
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويشهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا.
وعزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيمي داعش وطالبان.
صرح مسؤولون في أفغانستان، بأن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب العشرات، إثر انفجارات هزت ملعبا رياضيا في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان ليلة أمس.
وقال عضو المجلس المحلي صوهارب قدري، إن الانفجارات وقعت في ملعب لكرة القدم كان يستضيف مباراة كريكيت في بداية شهر رمضان.
من جهته أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني، أن 8 متفرجين قتلوا وأصيب 43 آخرون جراء 3 انفجارات على الأقل.
وفي الوقت نفسه أفادت وكالة شينخوا بأنه يوجد بين القتلى منظم المباراة وعدد من المسؤولين المحليين
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويشهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا.
وعزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيمي داعش وطالبان.
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018
-
08:57رئيس قوافل قفصة: الحكم رفض احترازنا
19 ماي 2018
-
08:42قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان
19 ماي 2018
-
08:32بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل
19 ماي 2018
-
07:42الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
19 ماي 2018
-
07:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
19 ماي 2018
-
01:55بيع خاتم "عميل استخبارات سوفيتي" بـ25 ألف دولار
19 ماي 2018
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018