قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

صرح مسؤولون في أفغانستان، بأن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب العشرات، إثر انفجارات هزت ملعبا رياضيا في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان ليلة أمس.

وقال عضو المجلس المحلي صوهارب قدري، إن الانفجارات وقعت في ملعب لكرة القدم كان يستضيف مباراة كريكيت في بداية شهر رمضان.

من جهته أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني، أن 8 متفرجين قتلوا وأصيب 43 آخرون جراء 3 انفجارات على الأقل.

وفي الوقت نفسه أفادت وكالة شينخوا بأنه يوجد بين القتلى منظم المباراة وعدد من المسؤولين المحليين

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا.

وعزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيمي داعش وطالبان.