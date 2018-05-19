بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل

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مكتب بنزرت - الشروق اون لاين - بدرالدين عرعار: شهد مفترق مغراوة من معتمدية منزل جميل الليلة حادث مرور بينز حافلة صغيرة الحجم مخصصة لنقل العملة ودراجة نارية نجم عنه اصطدام مزدوج للحافلة مع الدراجة النارية وعمود كهربائي نجم عنه اشتعال كامل الحافلة التي كانت شاغرة من الركاب،وفق ما افادنا به مصدر امني مسؤول.
واوضح المصدر ذاته ان الحافلة وهي تابعة للشركة الجهوية لنقل المسافرين وخلال رحلة العودة من احد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل بعد حملها لمجموعة من العاملات الى مقر عملهم ،وعلى مستوى مفترق مغراوة حاول السائق تفادي الاصطدام بدراجتين ناريتين قدمتا مسرعتين دون انتباه لواجب ترك الاولوية ،لكن حصل المحضور واصطدم باحد الدراجتين قبل ان يفقد السيطرة على الحافلة التي لم تتوقف الا بعد ان اصطدمت بعمود كهربائي بالمكان نجم عنه اشتعال كامل الحافلة التي كان بداخلها السائق بمفرده والذي تمكن من الخروج منها سالما معافى الا من التداعيات النفسية بينما راكب الدراجة اصيب وحالته حرجه.
وتولت مصالح الحماية المدنية نقله على جناح السرعة للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة اين تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة كما تم اخماد النيران المندلعة بالحافلة وتكفلت مصالح مركز معاينة الحوادث التابعة للحرس الوطني ببنزرت التي تواجد اعوانها في الابان بالمكان باعادة حركة السير لطبيعتها الى حين رفع هيكل الحافلة صباح الغد يشار ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث في الغرض للوقوف على الاسباب الحقيقة للحادث.
مكتب بنزرت - الشروق اون لاين - بدرالدين عرعار: شهد مفترق مغراوة من معتمدية منزل جميل الليلة حادث مرور بينز حافلة صغيرة الحجم مخصصة لنقل العملة ودراجة نارية نجم عنه اصطدام مزدوج للحافلة مع الدراجة النارية وعمود كهربائي نجم عنه اشتعال كامل الحافلة التي كانت شاغرة من الركاب،وفق ما افادنا به مصدر امني مسؤول.
واوضح المصدر ذاته ان الحافلة وهي تابعة للشركة الجهوية لنقل المسافرين وخلال رحلة العودة من احد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل بعد حملها لمجموعة من العاملات الى مقر عملهم ،وعلى مستوى مفترق مغراوة حاول السائق تفادي الاصطدام بدراجتين ناريتين قدمتا مسرعتين دون انتباه لواجب ترك الاولوية ،لكن حصل المحضور واصطدم باحد الدراجتين قبل ان يفقد السيطرة على الحافلة التي لم تتوقف الا بعد ان اصطدمت بعمود كهربائي بالمكان نجم عنه اشتعال كامل الحافلة التي كان بداخلها السائق بمفرده والذي تمكن من الخروج منها سالما معافى الا من التداعيات النفسية بينما راكب الدراجة اصيب وحالته حرجه.
وتولت مصالح الحماية المدنية نقله على جناح السرعة للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة اين تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة كما تم اخماد النيران المندلعة بالحافلة وتكفلت مصالح مركز معاينة الحوادث التابعة للحرس الوطني ببنزرت التي تواجد اعوانها في الابان بالمكان باعادة حركة السير لطبيعتها الى حين رفع هيكل الحافلة صباح الغد يشار ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث في الغرض للوقوف على الاسباب الحقيقة للحادث.
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018
-
08:57رئيس قوافل قفصة: الحكم رفض احترازنا
19 ماي 2018
-
08:42قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان
19 ماي 2018
-
08:32بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل
19 ماي 2018
-
07:42الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
19 ماي 2018
-
07:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
19 ماي 2018
-
01:55بيع خاتم "عميل استخبارات سوفيتي" بـ25 ألف دولار
19 ماي 2018
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018