بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل

مكتب بنزرت - الشروق اون لاين - بدرالدين عرعار: شهد مفترق مغراوة من معتمدية منزل جميل الليلة حادث مرور بينز حافلة صغيرة الحجم مخصصة لنقل العملة ودراجة نارية نجم عنه اصطدام مزدوج للحافلة مع الدراجة النارية وعمود كهربائي نجم عنه اشتعال كامل الحافلة التي كانت شاغرة من الركاب،وفق ما افادنا به مصدر امني مسؤول.

واوضح المصدر ذاته ان الحافلة وهي تابعة للشركة الجهوية لنقل المسافرين وخلال رحلة العودة من احد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل بعد حملها لمجموعة من العاملات الى مقر عملهم ،وعلى مستوى مفترق مغراوة حاول السائق تفادي الاصطدام بدراجتين ناريتين قدمتا مسرعتين دون انتباه لواجب ترك الاولوية ،لكن حصل المحضور واصطدم باحد الدراجتين قبل ان يفقد السيطرة على الحافلة التي لم تتوقف الا بعد ان اصطدمت بعمود كهربائي بالمكان نجم عنه اشتعال كامل الحافلة التي كان بداخلها السائق بمفرده والذي تمكن من الخروج منها سالما معافى الا من التداعيات النفسية بينما راكب الدراجة اصيب وحالته حرجه.

وتولت مصالح الحماية المدنية نقله على جناح السرعة للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة اين تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة كما تم اخماد النيران المندلعة بالحافلة وتكفلت مصالح مركز معاينة الحوادث التابعة للحرس الوطني ببنزرت التي تواجد اعوانها في الابان بالمكان باعادة حركة السير لطبيعتها الى حين رفع هيكل الحافلة صباح الغد يشار ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث في الغرض للوقوف على الاسباب الحقيقة للحادث.



