بيع خاتم عميل استخبارات سوفيتي بـ25 ألف دولار

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طرحت شركة كندية خاتم ذهبي مجهز بكاميرا تجسس سرية، للبيع بمبلغ 25 ألف دولار، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، التي أشارت إلى أن وزن الخاتم يصل إلى 44 غرام، وأن تاريخه يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخاتم كان يستخدمه عميل سابق للاستخبارات السوفيتية "كيه جي بي"، أثناء حقبة الاتحاد السوفيتي، مضيفة: "من المعتقد أنه واحدة من خاتمين فقط يوجدان في العالم من هذا النوع".
وحصل مالك الخاتم عليه من جامع تحف ياباني، بحسب "آر تي"، التي أشارت إلى أن جامع التحف اشتراه في مزايدة منذ تسعينيات القرن الماضي.
ومازالت الكاميرا السرية الموجودة في الخاتم تعمل رغم مرور أكثر من أربع عقود على صناعتها،
والـ"كيه جي بيه" هو جهاز الاستخبارات السوفيتي، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1917، واستمر العمل حتى تم تفكيكه عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي
طرحت شركة كندية خاتم ذهبي مجهز بكاميرا تجسس سرية، للبيع بمبلغ 25 ألف دولار، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، التي أشارت إلى أن وزن الخاتم يصل إلى 44 غرام، وأن تاريخه يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخاتم كان يستخدمه عميل سابق للاستخبارات السوفيتية "كيه جي بي"، أثناء حقبة الاتحاد السوفيتي، مضيفة: "من المعتقد أنه واحدة من خاتمين فقط يوجدان في العالم من هذا النوع".
وحصل مالك الخاتم عليه من جامع تحف ياباني، بحسب "آر تي"، التي أشارت إلى أن جامع التحف اشتراه في مزايدة منذ تسعينيات القرن الماضي.
ومازالت الكاميرا السرية الموجودة في الخاتم تعمل رغم مرور أكثر من أربع عقود على صناعتها،
والـ"كيه جي بيه" هو جهاز الاستخبارات السوفيتي، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1917، واستمر العمل حتى تم تفكيكه عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي
-
01:55بيع خاتم عميل استخبارات سوفيتي بـ25 ألف دولار
19 ماي 2018
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018