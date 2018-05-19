الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"

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على الجهة المقابلة من قلعة وندسور، مقر سكن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، يجلس لويس ديفيز القرفصاء عند محطة حافلات، وهي واحدة من عدة ملاذات ينام تحتها المشردون في البلدة الهادئة. أما في الجهة الأخرى فقد ظهرت مجموعة جديدة من حقائب النوم التي تحولت إلى منازل مؤقتة لمحبي الأسرة المالكة، الذين قطع بعضهم آلاف الأميال ليمضي الأيام والليالي في شوارع وندسور، على أمل أن يلقي نظرة على حفيد الملكة الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل في يوم زفافهما.
ويقول ديفيز الذي ينحدر من بلدة سلاو القريبة لـ"رويترز": "لديهم منازلهم الخاصة. لكنهم يخيمون. أما نحن فنعيش هنا. هذا هو مكمن الاختلاف".
وتصدرت قضية المشردين في وندسور عناوين الصحف في يناير، عندما قال رئيس المجلس المحلي إنه سيتم إجلاؤهم قبل حفل الزفاف، السبت، لأن "نفاياتهم" تظهر البلدة، التي تقع غربي لندن، بمظهر سيئ.
وكتب سايمون دادلي، رئيس مجلس منطقة وندسور وميدنهيد الملكية، على تويتر، أن هناك "وباء من التشرد" يجتاح البلدة، وأضاف أنه يريد من الشرطة أن تركز على التعامل مع ذلك قبل حفل الزفاف الملكي.
وأثارت تصريحاته انتقادات من المنظمات المحلية المعنية بالمشردين بل وحتى من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وأصبح ملف المشردين قضية سياسية مهمة في الشهور الأخيرة إذ أظهرت الأرقام الرسمية أنه كان هناك نحو 4134 مشردا خلال ليلة واحدة في إنجلترا خلال خريف 2016، بزيادة بواقع 134 في المئة منذ 2010 عندما كان العدد أقل من 1800.
وحددت الحكومة هدفا بتقليص عدد المشردين بواقع النصف بحلول 2022 والقضاء على الظاهرة تماما بحلول 2027، ووعدت ماي بإنفاق نحو 500 مليون دولار للقضاء على ظاهرة التشرد.
وعبر مشردون آخرون في وندسور عن خشيتهم من أن تطردهم السلطات من شوارع البلدة قبل حفل الزفاف، في تناقض صارخ مع الترحيب الذي استُقبل به محبو الأسرة المالكة الذين نصبوا حقائب نومهم في المدينة.
وقالت شرطة تيمز فالي المسؤولة عن الإجراءات الأمنية لحفل الزفاف، إنها تعمل عن قرب مع مجلس المدينة وأجهزة الخدمات المحلية "لتقديم الدعم" للمشردين في وندسور.
وقالت الشرطة: "هناك برنامج لمن يختارون تخزين متعلقاتهم في مشروع وندسور للمشردين خلال حفل الزفاف الملكي ويساعد ضباطنا في نقل المتعلقات. لكن هذا أمر طوعي تماما لضمان سلامة مجتمع المشردين".
وذكر المجلس أن كل من ينامون في العراء عرض عليهم مكان للإقامة أو لتخزين متعلقاتهم، فيما يتدفق أكثر من 100 ألف زائر على شوارع المدينة خلال مطلع الأسبوع.
وقال المجلس في بيان: "نأمل أن يقبل الأفراد هذا العرض حتى نستطيع أن نحول دون فقدانهم لمتعلقاتهم في يوم ستكون فيه البلدة مكتظة للغاية".
ومنع محبو الأسرة المالكة من نصب خيام في إطار إجراءات أمنية مشددة. وأبدوا تعاطفهم مع المشردين الذين يعيشون على مقربة من المنطقة التي ينامون فيها.
وقالت الأميركية دونا فيرنر، التي قطعت آلاف الكيلومترات من نيو فيرفيلد بولاية كونتيكت الأميركية لتخيم قرب القلعة لعدة أيام: "الكل يحتاج لمكان للنوم... لكن ليس الكل محظوظا مثل بعضنا. أشعر بالشفقة عليهم".
على الجهة المقابلة من قلعة وندسور، مقر سكن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، يجلس لويس ديفيز القرفصاء عند محطة حافلات، وهي واحدة من عدة ملاذات ينام تحتها المشردون في البلدة الهادئة. أما في الجهة الأخرى فقد ظهرت مجموعة جديدة من حقائب النوم التي تحولت إلى منازل مؤقتة لمحبي الأسرة المالكة، الذين قطع بعضهم آلاف الأميال ليمضي الأيام والليالي في شوارع وندسور، على أمل أن يلقي نظرة على حفيد الملكة الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل في يوم زفافهما.
ويقول ديفيز الذي ينحدر من بلدة سلاو القريبة لـ"رويترز": "لديهم منازلهم الخاصة. لكنهم يخيمون. أما نحن فنعيش هنا. هذا هو مكمن الاختلاف".
وتصدرت قضية المشردين في وندسور عناوين الصحف في يناير، عندما قال رئيس المجلس المحلي إنه سيتم إجلاؤهم قبل حفل الزفاف، السبت، لأن "نفاياتهم" تظهر البلدة، التي تقع غربي لندن، بمظهر سيئ.
وكتب سايمون دادلي، رئيس مجلس منطقة وندسور وميدنهيد الملكية، على تويتر، أن هناك "وباء من التشرد" يجتاح البلدة، وأضاف أنه يريد من الشرطة أن تركز على التعامل مع ذلك قبل حفل الزفاف الملكي.
وأثارت تصريحاته انتقادات من المنظمات المحلية المعنية بالمشردين بل وحتى من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وأصبح ملف المشردين قضية سياسية مهمة في الشهور الأخيرة إذ أظهرت الأرقام الرسمية أنه كان هناك نحو 4134 مشردا خلال ليلة واحدة في إنجلترا خلال خريف 2016، بزيادة بواقع 134 في المئة منذ 2010 عندما كان العدد أقل من 1800.
وحددت الحكومة هدفا بتقليص عدد المشردين بواقع النصف بحلول 2022 والقضاء على الظاهرة تماما بحلول 2027، ووعدت ماي بإنفاق نحو 500 مليون دولار للقضاء على ظاهرة التشرد.
وعبر مشردون آخرون في وندسور عن خشيتهم من أن تطردهم السلطات من شوارع البلدة قبل حفل الزفاف، في تناقض صارخ مع الترحيب الذي استُقبل به محبو الأسرة المالكة الذين نصبوا حقائب نومهم في المدينة.
وقالت شرطة تيمز فالي المسؤولة عن الإجراءات الأمنية لحفل الزفاف، إنها تعمل عن قرب مع مجلس المدينة وأجهزة الخدمات المحلية "لتقديم الدعم" للمشردين في وندسور.
وقالت الشرطة: "هناك برنامج لمن يختارون تخزين متعلقاتهم في مشروع وندسور للمشردين خلال حفل الزفاف الملكي ويساعد ضباطنا في نقل المتعلقات. لكن هذا أمر طوعي تماما لضمان سلامة مجتمع المشردين".
وذكر المجلس أن كل من ينامون في العراء عرض عليهم مكان للإقامة أو لتخزين متعلقاتهم، فيما يتدفق أكثر من 100 ألف زائر على شوارع المدينة خلال مطلع الأسبوع.
وقال المجلس في بيان: "نأمل أن يقبل الأفراد هذا العرض حتى نستطيع أن نحول دون فقدانهم لمتعلقاتهم في يوم ستكون فيه البلدة مكتظة للغاية".
ومنع محبو الأسرة المالكة من نصب خيام في إطار إجراءات أمنية مشددة. وأبدوا تعاطفهم مع المشردين الذين يعيشون على مقربة من المنطقة التي ينامون فيها.
وقالت الأميركية دونا فيرنر، التي قطعت آلاف الكيلومترات من نيو فيرفيلد بولاية كونتيكت الأميركية لتخيم قرب القلعة لعدة أيام: "الكل يحتاج لمكان للنوم... لكن ليس الكل محظوظا مثل بعضنا. أشعر بالشفقة عليهم".
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018