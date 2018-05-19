قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج

اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة المدينة وقد تم رفع شعارات ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وقد تم غلق بعض الطرقات واشعال العجلات.

يشار الى ان نتيجة اللقاء كانت التعادل 1-1 بين الفريقين وقد شهد احتجاجات من فريق قوافل قفصة على اداء حكم اللقاء الصادق السالمي قرر اثره رئيس النادي الانسحاب من المباراة

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