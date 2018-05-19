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يوم السبت 19 ماي 2018
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قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
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الأولى
قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018 | 00:58

اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة المدينة وقد تم رفع شعارات ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وقد تم غلق بعض الطرقات واشعال العجلات.

يشار الى ان نتيجة اللقاء كانت التعادل 1-1 بين الفريقين وقد شهد احتجاجات من فريق قوافل قفصة على اداء حكم اللقاء الصادق السالمي قرر اثره رئيس النادي الانسحاب من المباراة

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قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018 السّاعة 00:58
اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة...
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قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018 | 00:58

اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة المدينة وقد تم رفع شعارات ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وقد تم غلق بعض الطرقات واشعال العجلات.

يشار الى ان نتيجة اللقاء كانت التعادل 1-1 بين الفريقين وقد شهد احتجاجات من فريق قوافل قفصة على اداء حكم اللقاء الصادق السالمي قرر اثره رئيس النادي الانسحاب من المباراة

الشروق اون لاين
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جريدة الشروق ليوم السبت 19 ماي 2018
19 ماي 2018 السّاعة 01:00
جريدة الشروق ليوم السبت 19 ماي 2018
المزيد >>
قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018 السّاعة 00:58
اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة...
المزيد >>
نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018 السّاعة 00:40
مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي...
المزيد >>
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النوري الصل
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المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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