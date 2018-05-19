قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج

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اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة المدينة وقد تم رفع شعارات ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وقد تم غلق بعض الطرقات واشعال العجلات.
يشار الى ان نتيجة اللقاء كانت التعادل 1-1 بين الفريقين وقد شهد احتجاجات من فريق قوافل قفصة على اداء حكم اللقاء الصادق السالمي قرر اثره رئيس النادي الانسحاب من المباراة
اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة المدينة وقد تم رفع شعارات ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وقد تم غلق بعض الطرقات واشعال العجلات.
يشار الى ان نتيجة اللقاء كانت التعادل 1-1 بين الفريقين وقد شهد احتجاجات من فريق قوافل قفصة على اداء حكم اللقاء الصادق السالمي قرر اثره رئيس النادي الانسحاب من المباراة
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018