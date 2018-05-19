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يوم السبت 19 ماي 2018
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نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
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الأولى
نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018 | 00:40

مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي لهذه المناسبة السنوية.

شوندا رايمز

كتبت الممثلة الأمريكية، وبطلة المسلسلات الشهيرة "Scandal" و"Grey's Anatomy" و"How to get Away with Murder"، مقالا عبر موقعها الرسمي "شوندالاند"، والذي يحمل عنوان: "كيف ترد الجميل خلال رمضان"، والذي كتبت فيه لقرائها: "لا يمكنكم أن تقفوا متفرجين على الكراهية، ولكن في رمضان هذا العمل افعلوا الخير لكي تكونوا جزءا من الحل".

هالسي

غردت مطربة البوب الأمريكي عبر حسابها على "تويتر": "رمضان مبارك! وأتمنى لكم رمضان مبهج ومثمر متمنيا لكم السعادة والنمو الشخصي".

"دي سي كوميكس"

هنأت شركة القصص الهزلية الأمريكية، كل جمهورها في العالم العربي، بحلول شهر رمضان، وذلك بنشرها لرسم لواحد من أبطالها الخارقين "الفانوس الأخضر" وهو يهنئ بحلول الشهر الكريم.

يونا

تمنت المغنية وكاتبة الأغاني يونا لمتابعيها: "اتمنى لكم رمضان جميل، والذي أتمنى أن يكون مليئا بالصبر والحب والسلام والخير. أحبكم كلكم كثيرا!".

سينثيا نيكسون

كتبت الممثلة سينثيا نيكسون، التي ترشحت لمنصب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: "بالنسبة لمئات الآلاف من المسلمين في نيويورك، فإن رمضان هو وقت للتفكير والتجديد والعائلة. إلى كل الصائمين والمحتفلين بهذا الشهر: رمضان مبارك!".

ميا فارو

كتبت الممثلة والناشطة الأمريكية ميا فارو: "رمضان مبارك لجميع الأصدقاء المسلمين في جميع أنحاء العالم".

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مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018 | 00:40

مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي لهذه المناسبة السنوية.

شوندا رايمز

كتبت الممثلة الأمريكية، وبطلة المسلسلات الشهيرة "Scandal" و"Grey's Anatomy" و"How to get Away with Murder"، مقالا عبر موقعها الرسمي "شوندالاند"، والذي يحمل عنوان: "كيف ترد الجميل خلال رمضان"، والذي كتبت فيه لقرائها: "لا يمكنكم أن تقفوا متفرجين على الكراهية، ولكن في رمضان هذا العمل افعلوا الخير لكي تكونوا جزءا من الحل".

هالسي

غردت مطربة البوب الأمريكي عبر حسابها على "تويتر": "رمضان مبارك! وأتمنى لكم رمضان مبهج ومثمر متمنيا لكم السعادة والنمو الشخصي".

"دي سي كوميكس"

هنأت شركة القصص الهزلية الأمريكية، كل جمهورها في العالم العربي، بحلول شهر رمضان، وذلك بنشرها لرسم لواحد من أبطالها الخارقين "الفانوس الأخضر" وهو يهنئ بحلول الشهر الكريم.

يونا

تمنت المغنية وكاتبة الأغاني يونا لمتابعيها: "اتمنى لكم رمضان جميل، والذي أتمنى أن يكون مليئا بالصبر والحب والسلام والخير. أحبكم كلكم كثيرا!".

سينثيا نيكسون

كتبت الممثلة سينثيا نيكسون، التي ترشحت لمنصب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: "بالنسبة لمئات الآلاف من المسلمين في نيويورك، فإن رمضان هو وقت للتفكير والتجديد والعائلة. إلى كل الصائمين والمحتفلين بهذا الشهر: رمضان مبارك!".

ميا فارو

كتبت الممثلة والناشطة الأمريكية ميا فارو: "رمضان مبارك لجميع الأصدقاء المسلمين في جميع أنحاء العالم".

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جريدة الشروق ليوم السبت 19 ماي 2018
19 ماي 2018 السّاعة 01:00
جريدة الشروق ليوم السبت 19 ماي 2018
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19 ماي 2018 السّاعة 00:58
اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة...
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نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018 السّاعة 00:40
مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي...
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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