نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان

-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي لهذه المناسبة السنوية.
شوندا رايمز
كتبت الممثلة الأمريكية، وبطلة المسلسلات الشهيرة "Scandal" و"Grey's Anatomy" و"How to get Away with Murder"، مقالا عبر موقعها الرسمي "شوندالاند"، والذي يحمل عنوان: "كيف ترد الجميل خلال رمضان"، والذي كتبت فيه لقرائها: "لا يمكنكم أن تقفوا متفرجين على الكراهية، ولكن في رمضان هذا العمل افعلوا الخير لكي تكونوا جزءا من الحل".
هالسي
غردت مطربة البوب الأمريكي عبر حسابها على "تويتر": "رمضان مبارك! وأتمنى لكم رمضان مبهج ومثمر متمنيا لكم السعادة والنمو الشخصي".
"دي سي كوميكس"
هنأت شركة القصص الهزلية الأمريكية، كل جمهورها في العالم العربي، بحلول شهر رمضان، وذلك بنشرها لرسم لواحد من أبطالها الخارقين "الفانوس الأخضر" وهو يهنئ بحلول الشهر الكريم.
يونا
تمنت المغنية وكاتبة الأغاني يونا لمتابعيها: "اتمنى لكم رمضان جميل، والذي أتمنى أن يكون مليئا بالصبر والحب والسلام والخير. أحبكم كلكم كثيرا!".
سينثيا نيكسون
كتبت الممثلة سينثيا نيكسون، التي ترشحت لمنصب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: "بالنسبة لمئات الآلاف من المسلمين في نيويورك، فإن رمضان هو وقت للتفكير والتجديد والعائلة. إلى كل الصائمين والمحتفلين بهذا الشهر: رمضان مبارك!".
ميا فارو
كتبت الممثلة والناشطة الأمريكية ميا فارو: "رمضان مبارك لجميع الأصدقاء المسلمين في جميع أنحاء العالم".
مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي لهذه المناسبة السنوية.
شوندا رايمز
كتبت الممثلة الأمريكية، وبطلة المسلسلات الشهيرة "Scandal" و"Grey's Anatomy" و"How to get Away with Murder"، مقالا عبر موقعها الرسمي "شوندالاند"، والذي يحمل عنوان: "كيف ترد الجميل خلال رمضان"، والذي كتبت فيه لقرائها: "لا يمكنكم أن تقفوا متفرجين على الكراهية، ولكن في رمضان هذا العمل افعلوا الخير لكي تكونوا جزءا من الحل".
هالسي
غردت مطربة البوب الأمريكي عبر حسابها على "تويتر": "رمضان مبارك! وأتمنى لكم رمضان مبهج ومثمر متمنيا لكم السعادة والنمو الشخصي".
"دي سي كوميكس"
هنأت شركة القصص الهزلية الأمريكية، كل جمهورها في العالم العربي، بحلول شهر رمضان، وذلك بنشرها لرسم لواحد من أبطالها الخارقين "الفانوس الأخضر" وهو يهنئ بحلول الشهر الكريم.
يونا
تمنت المغنية وكاتبة الأغاني يونا لمتابعيها: "اتمنى لكم رمضان جميل، والذي أتمنى أن يكون مليئا بالصبر والحب والسلام والخير. أحبكم كلكم كثيرا!".
سينثيا نيكسون
كتبت الممثلة سينثيا نيكسون، التي ترشحت لمنصب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: "بالنسبة لمئات الآلاف من المسلمين في نيويورك، فإن رمضان هو وقت للتفكير والتجديد والعائلة. إلى كل الصائمين والمحتفلين بهذا الشهر: رمضان مبارك!".
ميا فارو
كتبت الممثلة والناشطة الأمريكية ميا فارو: "رمضان مبارك لجميع الأصدقاء المسلمين في جميع أنحاء العالم".
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018