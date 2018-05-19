وليد الزريبي: تعرضت لتهديدات جدية بسبب "شالوم" وقريبا بث حلقاتها في هذه القناة

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كشف الاعلامي وليد الزريبي معد سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" في تصريح لاذاعة موزاييك انه تعرّض الى تهديدات من اجل عدم بث حلقات السلسلة المذكورة نظرا لما تتضمنه من كشف لبعض السياسيين والشخصيات العامة حسب قوله حول موقفهم من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأوضح الزريبي ان التهديدات جاءت من اطراف من داخل تونس ومن اطراف من خارج تونس.
وشدّد وليد الزريبي أن سلسلة "شالوم" سيتم بثها عبر قناة تونسنا انطلاقا من يوم الأحد القادم حيث سيكون ضيف الحلقة الاولى السياسي المعروف بمعارضته للتطبيع مع الكيان الصهيويني عبد الرؤوف العيادي.
يذكر ان اذاعة شمس اف ام كانت قد نشرت عشية اليوم خبرا اكدت فيه ان منتج سلسة الكاميرا الخفية شالوم يتعرض لضغوطات كبيرة من اجل عدم بث جلقاتها واتلاف محتواها، واشار المصدر ذاته انه مضمون الحلقات يتمثل في ان اعداد مقلب للضيوف عبر ايهامهم بالقيام بحوار تلفزي ليقترح عليهم التعامل مع الكيان الصهيوني عبر عرض اموال من خلال حضور شخصيات تزعم انها اطراف من الموساد وديبلوماسيين اسرائيليين سابقين في تونس.
وقد تم الكشف عن بعض الاسماء التي وقعت في فخ الكاميرا الخفية عبر الموافقة على التعامل مع الكيان الصهيوني غير ان بعضها نفى في تصريحات اذاعية صحة ما نسب اليه فيما نشرت اسماء اخرى كانت قد رفضت التعامل مع الكيان الصهيوني.
كشف الاعلامي وليد الزريبي معد سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" في تصريح لاذاعة موزاييك انه تعرّض الى تهديدات من اجل عدم بث حلقات السلسلة المذكورة نظرا لما تتضمنه من كشف لبعض السياسيين والشخصيات العامة حسب قوله حول موقفهم من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأوضح الزريبي ان التهديدات جاءت من اطراف من داخل تونس ومن اطراف من خارج تونس.
وشدّد وليد الزريبي أن سلسلة "شالوم" سيتم بثها عبر قناة تونسنا انطلاقا من يوم الأحد القادم حيث سيكون ضيف الحلقة الاولى السياسي المعروف بمعارضته للتطبيع مع الكيان الصهيويني عبد الرؤوف العيادي.
يذكر ان اذاعة شمس اف ام كانت قد نشرت عشية اليوم خبرا اكدت فيه ان منتج سلسة الكاميرا الخفية شالوم يتعرض لضغوطات كبيرة من اجل عدم بث جلقاتها واتلاف محتواها، واشار المصدر ذاته انه مضمون الحلقات يتمثل في ان اعداد مقلب للضيوف عبر ايهامهم بالقيام بحوار تلفزي ليقترح عليهم التعامل مع الكيان الصهيوني عبر عرض اموال من خلال حضور شخصيات تزعم انها اطراف من الموساد وديبلوماسيين اسرائيليين سابقين في تونس.
وقد تم الكشف عن بعض الاسماء التي وقعت في فخ الكاميرا الخفية عبر الموافقة على التعامل مع الكيان الصهيوني غير ان بعضها نفى في تصريحات اذاعية صحة ما نسب اليه فيما نشرت اسماء اخرى كانت قد رفضت التعامل مع الكيان الصهيوني.
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018