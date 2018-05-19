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وليد الزريبي: تعرضت لتهديدات جدية بسبب "شالوم" وقريبا بث حلقاتها في هذه القناة
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الأولى
وليد الزريبي: تعرضت لتهديدات جدية بسبب "شالوم" وقريبا بث حلقاتها في هذه القناة
19 ماي 2018 | 00:27

كشف الاعلامي وليد الزريبي معد سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" في تصريح لاذاعة موزاييك انه تعرّض الى تهديدات من اجل عدم بث حلقات السلسلة المذكورة نظرا لما تتضمنه من كشف لبعض السياسيين والشخصيات العامة حسب قوله حول موقفهم من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأوضح الزريبي ان التهديدات جاءت من اطراف من داخل تونس ومن اطراف من خارج تونس.

وشدّد وليد الزريبي أن سلسلة "شالوم" سيتم بثها عبر قناة تونسنا انطلاقا من يوم الأحد القادم حيث سيكون ضيف الحلقة الاولى السياسي المعروف بمعارضته للتطبيع مع الكيان الصهيويني عبد الرؤوف العيادي.

يذكر ان اذاعة شمس اف ام كانت قد نشرت عشية اليوم خبرا اكدت فيه ان منتج سلسة الكاميرا الخفية شالوم يتعرض لضغوطات كبيرة من اجل عدم بث جلقاتها واتلاف محتواها، واشار المصدر ذاته انه مضمون الحلقات يتمثل في ان اعداد مقلب للضيوف عبر ايهامهم بالقيام بحوار تلفزي ليقترح عليهم التعامل مع الكيان الصهيوني عبر عرض اموال من خلال حضور شخصيات تزعم انها اطراف من الموساد وديبلوماسيين اسرائيليين سابقين في تونس.

وقد تم الكشف عن بعض الاسماء التي وقعت في فخ الكاميرا الخفية عبر الموافقة على التعامل مع الكيان الصهيوني غير ان بعضها نفى في تصريحات اذاعية صحة ما نسب اليه فيما نشرت اسماء اخرى كانت قد رفضت التعامل مع الكيان الصهيوني.

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وليد الزريبي: تعرضت لتهديدات جدية بسبب "شالوم" وقريبا بث حلقاتها في هذه القناة
19 ماي 2018 | 00:27

كشف الاعلامي وليد الزريبي معد سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" في تصريح لاذاعة موزاييك انه تعرّض الى تهديدات من اجل عدم بث حلقات السلسلة المذكورة نظرا لما تتضمنه من كشف لبعض السياسيين والشخصيات العامة حسب قوله حول موقفهم من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأوضح الزريبي ان التهديدات جاءت من اطراف من داخل تونس ومن اطراف من خارج تونس.

وشدّد وليد الزريبي أن سلسلة "شالوم" سيتم بثها عبر قناة تونسنا انطلاقا من يوم الأحد القادم حيث سيكون ضيف الحلقة الاولى السياسي المعروف بمعارضته للتطبيع مع الكيان الصهيويني عبد الرؤوف العيادي.

يذكر ان اذاعة شمس اف ام كانت قد نشرت عشية اليوم خبرا اكدت فيه ان منتج سلسة الكاميرا الخفية شالوم يتعرض لضغوطات كبيرة من اجل عدم بث جلقاتها واتلاف محتواها، واشار المصدر ذاته انه مضمون الحلقات يتمثل في ان اعداد مقلب للضيوف عبر ايهامهم بالقيام بحوار تلفزي ليقترح عليهم التعامل مع الكيان الصهيوني عبر عرض اموال من خلال حضور شخصيات تزعم انها اطراف من الموساد وديبلوماسيين اسرائيليين سابقين في تونس.

وقد تم الكشف عن بعض الاسماء التي وقعت في فخ الكاميرا الخفية عبر الموافقة على التعامل مع الكيان الصهيوني غير ان بعضها نفى في تصريحات اذاعية صحة ما نسب اليه فيما نشرت اسماء اخرى كانت قد رفضت التعامل مع الكيان الصهيوني.

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