تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

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دعا وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، بصفته ممثّلا لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في أشغال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم الجمعة في اسطنبول ، المجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل الفوري لوضع حدّ للمظلمة التاريخية وللممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وشدّد الجهيناوي وفق ما أورده بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، على أنّه لا يمكن للمنطقة والعالم أن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار، ما لم يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتّحدة ومبادرة السلام العربية وحلّ الدولتين.
وأكّد في كلمة ألقاها خلال هذه القمة، التي خصّت لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، أنّ ما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم من قتل وتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفه من حصيلة ثقيلة في أعداد الشهداء والمصابين، أمر مدان ومرفوض بكلّ المقاييس القانونية والإنسانية، ومن غير المقبول استمراره، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ساهم بشكل كبير في تكريس هذا التوجّه ومثّل عاملا إضافيا لمزيد تعقيد الأوضاع ودفْع المنطقة نحو دوّامة جديدة من التوتّر والعنف وعدم الاستقرار.
وشدّد على ضرورة أن تتحمل كلّ الأطراف الدولية مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على مسار الشرعية الدولية والتعامل مع طرفيْ النزاع على قدم المساواة ودون انحياز، وإجبار إسرائيل على الانصياع لخيار السلام واحترام القرارات الأممية، منبّها إلى أنّ الصمت الدولي إزاء إمعان إسرائيل في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإصرارها على المضيّ قدما في سياساتها الرعناء، أعطاها مسوّغا لشرعنة احتلالها للأراضي الفلسطينية والتمادي في تنفيذ مخطّطاتها التوسّعية وسياسة فرض الأمر الواقع، وتقويض جهود تحقيق السلام المنشود.
ودعا أيضا إلى تضافر كل الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بحقوقه المشروعة، وبالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف، باعتبار رمزيتها ومكانتها المحورية لدى كل الشعوب العربية والإسلامية وفي قضية السّلام.
دعا وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، بصفته ممثّلا لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في أشغال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم الجمعة في اسطنبول ، المجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل الفوري لوضع حدّ للمظلمة التاريخية وللممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وشدّد الجهيناوي وفق ما أورده بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، على أنّه لا يمكن للمنطقة والعالم أن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار، ما لم يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتّحدة ومبادرة السلام العربية وحلّ الدولتين.
وأكّد في كلمة ألقاها خلال هذه القمة، التي خصّت لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، أنّ ما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم من قتل وتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفه من حصيلة ثقيلة في أعداد الشهداء والمصابين، أمر مدان ومرفوض بكلّ المقاييس القانونية والإنسانية، ومن غير المقبول استمراره، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ساهم بشكل كبير في تكريس هذا التوجّه ومثّل عاملا إضافيا لمزيد تعقيد الأوضاع ودفْع المنطقة نحو دوّامة جديدة من التوتّر والعنف وعدم الاستقرار.
وشدّد على ضرورة أن تتحمل كلّ الأطراف الدولية مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على مسار الشرعية الدولية والتعامل مع طرفيْ النزاع على قدم المساواة ودون انحياز، وإجبار إسرائيل على الانصياع لخيار السلام واحترام القرارات الأممية، منبّها إلى أنّ الصمت الدولي إزاء إمعان إسرائيل في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإصرارها على المضيّ قدما في سياساتها الرعناء، أعطاها مسوّغا لشرعنة احتلالها للأراضي الفلسطينية والتمادي في تنفيذ مخطّطاتها التوسّعية وسياسة فرض الأمر الواقع، وتقويض جهود تحقيق السلام المنشود.
ودعا أيضا إلى تضافر كل الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بحقوقه المشروعة، وبالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف، باعتبار رمزيتها ومكانتها المحورية لدى كل الشعوب العربية والإسلامية وفي قضية السّلام.
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018