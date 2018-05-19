النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
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00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
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المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
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النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحج أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة من حجزبضاعة مهربة على متن 2 سيارات اجرة لواج، كانتا قادمتين من الجنوب التونسي باتجاه العاصمة حيث قدرت قيمة البضاعة المهربة ب 90ألف دينار في فواكه جافة وأحذية رياضية و'زرابي' كما تم تحرير محاضر في الغرض وحجز الكمية المهربة وإحالتها على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها
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النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحج أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة من حجزبضاعة مهربة على متن 2 سيارات اجرة لواج، كانتا قادمتين من الجنوب التونسي باتجاه العاصمة حيث قدرت قيمة البضاعة المهربة ب 90ألف دينار في فواكه جافة وأحذية رياضية و'زرابي' كما تم تحرير محاضر في الغرض وحجز الكمية المهربة وإحالتها على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها
الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018 السّاعة 01:37
على الجهة المقابلة من قلعة وندسور، مقر سكن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، يجلس لويس ديفيز القرفصاء عند محطة...المزيد >>
جريدة الشروق ليوم السبت 19 ماي 2018
19 ماي 2018 السّاعة 01:00
جريدة الشروق ليوم السبت 19 ماي 2018المزيد >>
قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018 السّاعة 00:58
اثر ايقاف لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة بعد انسحاب القوافل انطلقت مسيرات احتجاجية بقفصة...المزيد >>
نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018 السّاعة 00:40
مع استمرار تلقي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، أرسل عدد من نجوم وفناني هوليوود تهانيهم إلى العالم الإسلامي...المزيد >>
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018
-
00:58قفصة: مسيرات احتجاجية ليلية بعد انسحاب القوافل من لقاء الباراج
19 ماي 2018
-
00:40نجوم عالميين يهنئون بحلول شهر رمضان
19 ماي 2018
-
-
00:09تونس تدعو إلى وضع حدّ للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
19 ماي 2018
-
00:03النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار
19 ماي 2018
-
23:54نهاية لقاء الباراج بانسحاب القوافل..فيديو
18 ماي 2018
-
23:42السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
18 ماي 2018
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
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