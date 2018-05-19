النفيضة: حجز بضاعة مهربة بقيمة 90 الف دينار

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحج أعوان مركز حرس المرور بالنفيضة من حجزبضاعة مهربة على متن 2 سيارات اجرة لواج، كانتا قادمتين من الجنوب التونسي باتجاه العاصمة حيث قدرت قيمة البضاعة المهربة ب 90ألف دينار في فواكه جافة وأحذية رياضية و'زرابي' كما تم تحرير محاضر في الغرض وحجز الكمية المهربة وإحالتها على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها