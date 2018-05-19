ممثل عالمي ينضم إلى الفلسطينيين في وقفة صامتة في مهرجان «كان»

انضم ممثل هوليوود الشهير، الحائز على جائزة أوسكار، بينيسيو ديل تورو، إلى الفلسطينيين في مهرجان «كان» السينمائي، الثلاثاء الماضي، في مظاهرة ضد قتل جيش الاحتلال فلسطينيين على حدود غزة.

وشكل عشرات الأشخاص دائرة. ورفعوا أياديهم عاليا خارج الجناح الفلسطيني في مدينة "كان" جنوبي فرنسا.

وحاز بينيسيو ديل تورو على جائزة أوسكار الأمريكية في عام 2001 عن دوره في فيلم «ترافيك».

وقالت مي عودة المخرجة والمنتجة الفلسطينية «إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام في حين يعاني أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلي عليهم».

وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم في مهرجان «كان» السينمائي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن 60 فلسطينيا استشهدوا بالرصاص أو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال، في ما وصفته السلطات الفلسطينية بمذبحة ضد المحتجين، في اليوم الذي فتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.