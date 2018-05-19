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يوم السبت 19 ماي 2018
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«سيــــدي الرئيس» إعــــلان يجســد 3 زعمــــــاء ويثير جــــدلا كبيــــرا
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العالمية
«سيــــدي الرئيس» إعــــلان يجســد 3 زعمــــــاء ويثير جــــدلا كبيــــرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

 

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع إعلان مجموعة «زين» الكويتية لرمضان 2018، الذي تناول معاناة اللاجئين الفارين من مناطق الصراع والدمار.
وجسد عدد من الممثلين شخصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من الرؤساء في الإعلان الذي حمل عنوان «سيدي الرئيس». حيث ظهر الأطفال وهم يناشدون الرؤساء من أجل إنقاذهم مما حل بهم من ويلات الحروب.
وتتناول الشركة من خلال الإعلان قضية القدس بعبارة «سنفطر في القدس عاصمة فلسطين»، في إشارة إلى رفض اعتراف الولايات المتحدة بها كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وحقق الإعلان أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على تحميله على قناة الشركة على «يوتيوب». وحظي الإعلان بإشادة من شخصيات اجتماعية وإنسانية وفي مقدمتها ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله التي كتبت على حسابها في «تويتر»: «من الجيد أن نستمع إلى صوت الأطفال. وأرفقت التغريدة بعرض فيديو الإعلان».

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العالمية
«سيــــدي الرئيس» إعــــلان يجســد 3 زعمــــــاء ويثير جــــدلا كبيــــرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

 

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع إعلان مجموعة «زين» الكويتية لرمضان 2018، الذي تناول معاناة اللاجئين الفارين من مناطق الصراع والدمار.
وجسد عدد من الممثلين شخصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من الرؤساء في الإعلان الذي حمل عنوان «سيدي الرئيس». حيث ظهر الأطفال وهم يناشدون الرؤساء من أجل إنقاذهم مما حل بهم من ويلات الحروب.
وتتناول الشركة من خلال الإعلان قضية القدس بعبارة «سنفطر في القدس عاصمة فلسطين»، في إشارة إلى رفض اعتراف الولايات المتحدة بها كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وحقق الإعلان أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على تحميله على قناة الشركة على «يوتيوب». وحظي الإعلان بإشادة من شخصيات اجتماعية وإنسانية وفي مقدمتها ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله التي كتبت على حسابها في «تويتر»: «من الجيد أن نستمع إلى صوت الأطفال. وأرفقت التغريدة بعرض فيديو الإعلان».

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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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