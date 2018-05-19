اكتشــــاف السر وراء وقوف طائر الفلامنغــــــو على ساق واحدة

بحث العلماء كثيرا للوصول إلى سر وقوف طائر الفلامنغو على ساق واحدة متوازنا دون حراك، حتى أثناء النوم.

واكتشف العلماء أن السر وراء ذلك يعود إلى تقليل التعب العضلي وحفظ حرارة الجسم. فيقوم الطائر بغمس ساق واحدة في الماء الباردة. ويحتفظ بالأخرى مثنية داخل الريش، بحسب صحيفة «تايم» الأمريكية.

وأفاد العلماء بأن الطائر يقوم بإسناد جسده بلا أي جهد على ساق واحدة، اعتمادا على آليات منفعلة غير مجهدة عوضا عن الجهد العضلي لإسناد أجسامها والتحكم بتوازنها.

وتستطيع طيور الفلامنغو إسناد أجسامها بلا جهد على ساق واحدة، بلا حراك على الإطلاق طيلة نومه. حيث كشفت الدراسات أن الجاذبية الأرضية هي التي تؤدي بقية الدور وتساعد الطائر على الحفاظ على وضعيته في مكانه.