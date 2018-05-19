ترومب يتوعد الزعيم الكوري الشمالي بمصير القذافي!

واشنطن (وكالات)

حاول الرئيس الأمريكي إغراء الزعيم الكوري الشمالي وتشجيعه على عقد القمة بين الجانبين بإعطاء ضمانات له بالبقاء في السلطة إذا تخلى عن برنامج بلاده النووي.

وفي محاولة من ترومب لاستعادة القمة الأمريكية الكورية الشمالية المقتربة وهجها الذي خف مؤخرا، صرّح للصحفيين قائلا إن كيم سيحصل في حال نجاح الاجتماع على «ضمانات قوية جدا. سيكون في بلاده وسيقودها. وستكون بلاده غنية جدا».

بالمقابل، حذر الرئيس الأمريكي زعيم كوريا الشمالية من أنه سيواجه مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إذا فشلت الدبلوماسية.

وكانت بيونغ يانغ بعد أسابيع من التقارب الدبلوماسي قد هددت مؤخرا وبشكل مفاجئ بالانسحاب من القمة المقررة في 12 جوان المقبل، ملقية باللائمة على مطالبة الولايات المتحدة لها بأن تتخلى بشكل «أحادي عن السلاح النووي».

ورأى ترومب أن للصين يدا في «استدارة كيم»، وقال إنها ربما تكون جاءت بطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي معرض حديثه عن عقد زعيمي الصين وكوريا الشمالية اجتماعا مؤخرا هو الثاني خلال شهر، قال الرئيس الأمريكي: «قد يكون ذلك للتأثير على كيم جونغ أون. سنرى ما الذي سيحصل».

وكان ترومب قد شن حملة بهدف ممارسة «أقصى الضغوط» على بيونغ يانع بعد أن نجحت كوريا الشمالية في صنع صاروخ قادر على الوصول برأس نووي إلى البر الأمريكي، أُرفقت بعرض مواز لإجراء حوار مشترك.

وعقب أسابيع من التقارب الدبلوماسي، أعلن مسؤول كوري شمالي أن القمة يمكن أن لا تعقد. واحتج هذا المسؤول الكوري الشمالي على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون لفت فيه إلى ليبيا باعتبارها نموذجا لنزع السلاح النووي.

وأكّد ترومب أيضا أن الاستعدادات لعقد القمة جارية على قدم وساق، مشير إلى أن «كوريا الشمالية تتحدث معنا بشأن المواعيد وكل الأمور الأخرى كما لو أن شيئا لم يحصل».