ترومب يتوعد الزعيم الكوري الشمالي بمصير القذافي!

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واشنطن (وكالات)
حاول الرئيس الأمريكي إغراء الزعيم الكوري الشمالي وتشجيعه على عقد القمة بين الجانبين بإعطاء ضمانات له بالبقاء في السلطة إذا تخلى عن برنامج بلاده النووي.
وفي محاولة من ترومب لاستعادة القمة الأمريكية الكورية الشمالية المقتربة وهجها الذي خف مؤخرا، صرّح للصحفيين قائلا إن كيم سيحصل في حال نجاح الاجتماع على «ضمانات قوية جدا. سيكون في بلاده وسيقودها. وستكون بلاده غنية جدا».
بالمقابل، حذر الرئيس الأمريكي زعيم كوريا الشمالية من أنه سيواجه مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إذا فشلت الدبلوماسية.
وكانت بيونغ يانغ بعد أسابيع من التقارب الدبلوماسي قد هددت مؤخرا وبشكل مفاجئ بالانسحاب من القمة المقررة في 12 جوان المقبل، ملقية باللائمة على مطالبة الولايات المتحدة لها بأن تتخلى بشكل «أحادي عن السلاح النووي».
ورأى ترومب أن للصين يدا في «استدارة كيم»، وقال إنها ربما تكون جاءت بطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفي معرض حديثه عن عقد زعيمي الصين وكوريا الشمالية اجتماعا مؤخرا هو الثاني خلال شهر، قال الرئيس الأمريكي: «قد يكون ذلك للتأثير على كيم جونغ أون. سنرى ما الذي سيحصل».
وكان ترومب قد شن حملة بهدف ممارسة «أقصى الضغوط» على بيونغ يانع بعد أن نجحت كوريا الشمالية في صنع صاروخ قادر على الوصول برأس نووي إلى البر الأمريكي، أُرفقت بعرض مواز لإجراء حوار مشترك.
وعقب أسابيع من التقارب الدبلوماسي، أعلن مسؤول كوري شمالي أن القمة يمكن أن لا تعقد. واحتج هذا المسؤول الكوري الشمالي على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون لفت فيه إلى ليبيا باعتبارها نموذجا لنزع السلاح النووي.
وأكّد ترومب أيضا أن الاستعدادات لعقد القمة جارية على قدم وساق، مشير إلى أن «كوريا الشمالية تتحدث معنا بشأن المواعيد وكل الأمور الأخرى كما لو أن شيئا لم يحصل».
واشنطن (وكالات)
حاول الرئيس الأمريكي إغراء الزعيم الكوري الشمالي وتشجيعه على عقد القمة بين الجانبين بإعطاء ضمانات له بالبقاء في السلطة إذا تخلى عن برنامج بلاده النووي.
وفي محاولة من ترومب لاستعادة القمة الأمريكية الكورية الشمالية المقتربة وهجها الذي خف مؤخرا، صرّح للصحفيين قائلا إن كيم سيحصل في حال نجاح الاجتماع على «ضمانات قوية جدا. سيكون في بلاده وسيقودها. وستكون بلاده غنية جدا».
بالمقابل، حذر الرئيس الأمريكي زعيم كوريا الشمالية من أنه سيواجه مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إذا فشلت الدبلوماسية.
وكانت بيونغ يانغ بعد أسابيع من التقارب الدبلوماسي قد هددت مؤخرا وبشكل مفاجئ بالانسحاب من القمة المقررة في 12 جوان المقبل، ملقية باللائمة على مطالبة الولايات المتحدة لها بأن تتخلى بشكل «أحادي عن السلاح النووي».
ورأى ترومب أن للصين يدا في «استدارة كيم»، وقال إنها ربما تكون جاءت بطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفي معرض حديثه عن عقد زعيمي الصين وكوريا الشمالية اجتماعا مؤخرا هو الثاني خلال شهر، قال الرئيس الأمريكي: «قد يكون ذلك للتأثير على كيم جونغ أون. سنرى ما الذي سيحصل».
وكان ترومب قد شن حملة بهدف ممارسة «أقصى الضغوط» على بيونغ يانع بعد أن نجحت كوريا الشمالية في صنع صاروخ قادر على الوصول برأس نووي إلى البر الأمريكي، أُرفقت بعرض مواز لإجراء حوار مشترك.
وعقب أسابيع من التقارب الدبلوماسي، أعلن مسؤول كوري شمالي أن القمة يمكن أن لا تعقد. واحتج هذا المسؤول الكوري الشمالي على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون لفت فيه إلى ليبيا باعتبارها نموذجا لنزع السلاح النووي.
وأكّد ترومب أيضا أن الاستعدادات لعقد القمة جارية على قدم وساق، مشير إلى أن «كوريا الشمالية تتحدث معنا بشأن المواعيد وكل الأمور الأخرى كما لو أن شيئا لم يحصل».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018