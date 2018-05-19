القمة الإسلامية بإسطنبول القدس عاصمة أبدية لفلسطين

أنقرة ـ وكالات

نصت مسودة بيان القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، على ضرورة اتخاذ تدابير تمنع الدول من نقل سفاراتها إلى القدس، مؤكدة أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وأدان بيان منظمة التعاون الإسلامي، الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة إزاء الفلسطينيين العزل، بحسب ما أوردت قناة «الجزيرة»، مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من مسودة البيان الختامي للقمة. وفي الوقت الذي أكدت المنظمة على أن «القدس عاصمة أبدية لفلسطين ونقل السفارة الأمريكية لا يغير وضعها»، شددت على وجوب «اتخاذ خطوات لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس».