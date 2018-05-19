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يوم السبت 19 ماي 2018
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تقدم واسع للجيش الليبي في درنة وأسر إرهابيين أجانب
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العالمية
تقدم واسع للجيش الليبي في درنة وأسر إرهابيين أجانب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

طرابلس ـ (وكالات)

أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما جديدا ضد المتطرفين في مدينة درنة الليبية. وقبضت على عشرات الإرهابيين الأجانب. وحققت القوات مكاسب ميدانية واسعة في مدينة درنة بعد تقدمها على عدة محاور وخاصة من الجهتين الشرقية والغربية. وأعلن الجيش الليبي سيطرته على عدة مواقع في درنة بعد اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية. كما أعلنت مصادر عسكرية إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين من جنسيات مختلفة خلال هذه العمليات. ونفذت قوات الجيش الليبي ضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين.

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العالمية
تقدم واسع للجيش الليبي في درنة وأسر إرهابيين أجانب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

طرابلس ـ (وكالات)

أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما جديدا ضد المتطرفين في مدينة درنة الليبية. وقبضت على عشرات الإرهابيين الأجانب. وحققت القوات مكاسب ميدانية واسعة في مدينة درنة بعد تقدمها على عدة محاور وخاصة من الجهتين الشرقية والغربية. وأعلن الجيش الليبي سيطرته على عدة مواقع في درنة بعد اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية. كما أعلنت مصادر عسكرية إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين من جنسيات مختلفة خلال هذه العمليات. ونفذت قوات الجيش الليبي ضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين.

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شهد أمس قطاع غزة مسيرات شارك فيها الآلاف بعد أداء صلاة الجمعة في اطار جمعة «الوفاء للشهداء والجرحى». وهي...
المزيد >>
تقدم واسع للجيش الليبي في درنة وأسر إرهابيين أجانب
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما جديدا ضد المتطرفين في مدينة درنة الليبية. وقبضت على عشرات الإرهابيين الأجانب....
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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