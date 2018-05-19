تقدم واسع للجيش الليبي في درنة وأسر إرهابيين أجانب

طرابلس ـ (وكالات)

أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما جديدا ضد المتطرفين في مدينة درنة الليبية. وقبضت على عشرات الإرهابيين الأجانب. وحققت القوات مكاسب ميدانية واسعة في مدينة درنة بعد تقدمها على عدة محاور وخاصة من الجهتين الشرقية والغربية. وأعلن الجيش الليبي سيطرته على عدة مواقع في درنة بعد اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية. كما أعلنت مصادر عسكرية إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين من جنسيات مختلفة خلال هذه العمليات. ونفذت قوات الجيش الليبي ضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين.