الآلاف يشاركــــون في جمعـــة الوفاء للشهداء في غزة

القدس المحتلة ـ وكالات:

شهد أمس قطاع غزة مسيرات شارك فيها الآلاف بعد أداء صلاة الجمعة في اطار جمعة «الوفاء للشهداء والجرحى». وهي الجمعة الثامنة لمسيرة «العودة الكبرى» في قطاع غزة.وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، ، استمرار مسيرة العودة؛ حتى تحقق أهدافها، نافيا مزاعم وقفها. ودعا إلى تشكيل جبهة عربية وإسلامية تحمي فلسطين وتواجه مخاطر تصفية قضيتها. وقال هنية خلال خطبة الجمعة امس في المسجد العمري بغزة: «الشائعات التي زعمت أن الفصائل الفلسطينية قررت وقف مسيرة العودة لا أساس لها من الصحة».

وفي سياق متصل أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، رغم الحواجز التي نشرها الاحتلال وتضييقاته.وبينت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن عدد المصلين في باحات المسجد الأقصى بلغ 120 ألفا من المصلين.