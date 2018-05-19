في لقاء حاسم بين بوتين والأسد:الانسحاب من سوريا والبدء في «التّسوية»

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زار الرئيس السوري بشار الأسد مدينة سوتشي الروسية. والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.و أكد بوتين خلال هذا اللقاء أنه بعد نجاحات الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وبدء العملية السياسية في البلاد، “لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا “.
دمشق ـ وكالات
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الاول خلال لقائه بنظيره السوري بشار الأسد، أن الإرهابيين استسلموا في نقاط رئيسية في سوريا. وهذا سمح بوقف عملياتهم بالقرب من مدينة دمشق، وفقا لبيان الكرملين.وقال الرئيس الروسي: «رمى الإرهابيون أسلحتهم في نقاط رئيسية في سوريا، مما سمح باستعادة البنية التحتية في سوريا، ودفعهم إلى الوراء، وتوقفوا عمليا عن العمل بالقرب من العاصمة السورية».
وأشار الرئيس بوتين إلى أنه الآن بعد كل هذه النجاحات العسكرية، لا شك أن هناك ظروفا إضافية قد استُحدثت لاستئناف العملية السياسية بشكل كامل.»وصرح الرئيس بوتين، بأنه لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا بعد نجاحات الجيش السوري في محاربة الإرهاب وبدء العملية السياسية.وقال بوتين خلال لقاء مع الأسد: «ننطلق من أنه بعد نجاحات وانتصارات ملموسة قام بها الجيش السوري في محاربة الإرهاب وبعد بدء العملية السياسية بشكل نشيط سيتم إخراج القوات الأجنبية من الجمهورية العربية السورية».
وأكد الرئيسان بوتين والأسد على ضرورة تهيئة ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة الشكل في سوريا. وبدوره أكد الرئيس الأسد استعداده لبدء عملية سياسية في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الأسد قام اليوم بـ»زيارة عمل» إلى سوتشي. حيث «جرت مباحثات مفصلة» بين الطرفين حول التطورات الأخيرة في سوريا. وأبدى الأسد استعداده لبدء عملية التسوية السياسية في سوريا. وأبلغه بأن الوضع في سوريا يتجه أكثر نحو الاستقرار.
وفي سياق آخر رجحت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية إيميلي ثورنبيري أن ما أسمته المعارضة السورية تقدّر مستوى شعبية الرئيس السوري بشار الأسد في البلاد تقديرا ناقصا.
وبحسب موقع «شام تايمز» فقد أشارت ثورنبيري، وهي قيادية في حزب العمال البريطاني المعارض، في حديث لمجلة Prospect أمس، إلى أن الأسد لا يعاني من أزمة شعبية تامة بين المواطنين والتي كانت ما أسمته المعارضة تتحدث عنها للغرب منذ البداية، مضيفة أنه لولا الدعم الواسع والعميق الذي يتمتع به الرئيس السوري لما بقي في السلطة حتى اليوم. وأكدت الوزيرة في حكومة الظل أنه على القوات الأجنبية، بما فيها البريطانية، التي تحارب تنظيم “داعش” من جانب وشنت غارات على مواقع للجيش السوري من جانب آخر، الانسحاب من سوريا، قائلة إن تلك القوات “لا تحارب من أجل السوريين”. وأكدت الوزيرة في حكومة الظل أنه على القوات الأجنبية، بما فيها البريطانية، التي تحارب تنظيم “داعش” من جانب وشنت غارات على مواقع للجيش السوري من جانب آخر، الانسحاب من سوريا، قائلة إن تلك القوات “لا تحارب من أجل السوريين”.
رأي خبير
المحلل السياسي حسين مرتضى
«اللقاء بين الأسد وبوتين يعتبر لقاء قمة تؤسس لمرحلة جديدة في سوريا انطلاقا من المتغيرات التي تشهدها المنطقة وبالتحديد الواقع الميداني في سوريا في ظل الإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه خلال الأشهر الماضية ..فبعد كل قمة تكون هناك مرحلة جديدة».
زار الرئيس السوري بشار الأسد مدينة سوتشي الروسية. والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.و أكد بوتين خلال هذا اللقاء أنه بعد نجاحات الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وبدء العملية السياسية في البلاد، “لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا “.
دمشق ـ وكالات
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الاول خلال لقائه بنظيره السوري بشار الأسد، أن الإرهابيين استسلموا في نقاط رئيسية في سوريا. وهذا سمح بوقف عملياتهم بالقرب من مدينة دمشق، وفقا لبيان الكرملين.وقال الرئيس الروسي: «رمى الإرهابيون أسلحتهم في نقاط رئيسية في سوريا، مما سمح باستعادة البنية التحتية في سوريا، ودفعهم إلى الوراء، وتوقفوا عمليا عن العمل بالقرب من العاصمة السورية».
وأشار الرئيس بوتين إلى أنه الآن بعد كل هذه النجاحات العسكرية، لا شك أن هناك ظروفا إضافية قد استُحدثت لاستئناف العملية السياسية بشكل كامل.»وصرح الرئيس بوتين، بأنه لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا بعد نجاحات الجيش السوري في محاربة الإرهاب وبدء العملية السياسية.وقال بوتين خلال لقاء مع الأسد: «ننطلق من أنه بعد نجاحات وانتصارات ملموسة قام بها الجيش السوري في محاربة الإرهاب وبعد بدء العملية السياسية بشكل نشيط سيتم إخراج القوات الأجنبية من الجمهورية العربية السورية».
وأكد الرئيسان بوتين والأسد على ضرورة تهيئة ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة الشكل في سوريا. وبدوره أكد الرئيس الأسد استعداده لبدء عملية سياسية في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الأسد قام اليوم بـ»زيارة عمل» إلى سوتشي. حيث «جرت مباحثات مفصلة» بين الطرفين حول التطورات الأخيرة في سوريا. وأبدى الأسد استعداده لبدء عملية التسوية السياسية في سوريا. وأبلغه بأن الوضع في سوريا يتجه أكثر نحو الاستقرار.
وفي سياق آخر رجحت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية إيميلي ثورنبيري أن ما أسمته المعارضة السورية تقدّر مستوى شعبية الرئيس السوري بشار الأسد في البلاد تقديرا ناقصا.
وبحسب موقع «شام تايمز» فقد أشارت ثورنبيري، وهي قيادية في حزب العمال البريطاني المعارض، في حديث لمجلة Prospect أمس، إلى أن الأسد لا يعاني من أزمة شعبية تامة بين المواطنين والتي كانت ما أسمته المعارضة تتحدث عنها للغرب منذ البداية، مضيفة أنه لولا الدعم الواسع والعميق الذي يتمتع به الرئيس السوري لما بقي في السلطة حتى اليوم. وأكدت الوزيرة في حكومة الظل أنه على القوات الأجنبية، بما فيها البريطانية، التي تحارب تنظيم “داعش” من جانب وشنت غارات على مواقع للجيش السوري من جانب آخر، الانسحاب من سوريا، قائلة إن تلك القوات “لا تحارب من أجل السوريين”. وأكدت الوزيرة في حكومة الظل أنه على القوات الأجنبية، بما فيها البريطانية، التي تحارب تنظيم “داعش” من جانب وشنت غارات على مواقع للجيش السوري من جانب آخر، الانسحاب من سوريا، قائلة إن تلك القوات “لا تحارب من أجل السوريين”.
رأي خبير
المحلل السياسي حسين مرتضى
«اللقاء بين الأسد وبوتين يعتبر لقاء قمة تؤسس لمرحلة جديدة في سوريا انطلاقا من المتغيرات التي تشهدها المنطقة وبالتحديد الواقع الميداني في سوريا في ظل الإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه خلال الأشهر الماضية ..فبعد كل قمة تكون هناك مرحلة جديدة».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018