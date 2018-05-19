قابس:على خلفية مشاغل مهنية بالمطار ومركز ميناء غنوش:قوات الأمــن الداخلي تحتج

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مكتب الشروق ـ قابس:
نظمت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة شارك فيها ممثلون عن كل الأسلاك الأمنية الذين تجاوبوا مع نداء النقابة الصادر ضمن بيان 16 ماي على خلفية وضعيات مهنية تتعلق بالمركزين الحدوديين بمطار قابس مطماطة والميناء التجاري بغنوش وكذلك احتجاجا على الأزياء المنقوصة. أحمد الجميعي الناطق الرسمي للنقابة قال ان الوضعية الاجتماعية والمهنية للأمنيين العاملين في المركزين مزرية بسبب التهميش الذي ظل قائما رغم ندائاتنا المتكررة الى ادارة الحدود من أجل تحسين ظروف العمل، في مطار قابس غياب المرافق الصحية الأساسية وعدم توفر المياه الصالحة للشراب وغياب وسيلة نقل ادارية وصعوبة الاعاشة ونفس الشيء بالنسبة للمركز الحدودي بميناء غنوش فهو مبنى آيل للسقوط ونبهنا لخطورة ذلك على الأعوان وخافرة الميناء تفتقد لضرويات العمل والحياة، أما بالنسبة لأزياء العمل فقد وصلت منقوصة لبعض الأسلاك والموضوع تشوبه تجاوزات. أما كمال نزار كاتب عام النقابة فقد قال اننا سندافع عن حقوق منظورينا بكل الوسائل المتاحة في صورة عدم تجاوب الوزارة مع مطالبنا المشروعة وسنلجأ الى مقاطعة الأزياء النظامية في بعض المواقع، وعن التحركات القادمة قال نزار ان النقابة ستعقد جلسة بعد تحرك اليوم للنظر في الخطوات النضالية القادمة.
مكتب الشروق ـ قابس:
نظمت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة شارك فيها ممثلون عن كل الأسلاك الأمنية الذين تجاوبوا مع نداء النقابة الصادر ضمن بيان 16 ماي على خلفية وضعيات مهنية تتعلق بالمركزين الحدوديين بمطار قابس مطماطة والميناء التجاري بغنوش وكذلك احتجاجا على الأزياء المنقوصة. أحمد الجميعي الناطق الرسمي للنقابة قال ان الوضعية الاجتماعية والمهنية للأمنيين العاملين في المركزين مزرية بسبب التهميش الذي ظل قائما رغم ندائاتنا المتكررة الى ادارة الحدود من أجل تحسين ظروف العمل، في مطار قابس غياب المرافق الصحية الأساسية وعدم توفر المياه الصالحة للشراب وغياب وسيلة نقل ادارية وصعوبة الاعاشة ونفس الشيء بالنسبة للمركز الحدودي بميناء غنوش فهو مبنى آيل للسقوط ونبهنا لخطورة ذلك على الأعوان وخافرة الميناء تفتقد لضرويات العمل والحياة، أما بالنسبة لأزياء العمل فقد وصلت منقوصة لبعض الأسلاك والموضوع تشوبه تجاوزات. أما كمال نزار كاتب عام النقابة فقد قال اننا سندافع عن حقوق منظورينا بكل الوسائل المتاحة في صورة عدم تجاوب الوزارة مع مطالبنا المشروعة وسنلجأ الى مقاطعة الأزياء النظامية في بعض المواقع، وعن التحركات القادمة قال نزار ان النقابة ستعقد جلسة بعد تحرك اليوم للنظر في الخطوات النضالية القادمة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018