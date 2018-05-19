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يوم السبت 19 ماي 2018
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قابس:على خلفية مشاغل مهنية بالمطار ومركز ميناء غنوش:قوات الأمــن الداخلي تحتج
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شروق الجهات
قابس:على خلفية مشاغل مهنية بالمطار ومركز ميناء غنوش:قوات الأمــن الداخلي تحتج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب الشروق ـ قابس:
نظمت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة شارك فيها ممثلون عن كل الأسلاك الأمنية الذين تجاوبوا مع نداء النقابة الصادر ضمن بيان 16 ماي على خلفية وضعيات مهنية تتعلق بالمركزين الحدوديين بمطار قابس مطماطة والميناء التجاري بغنوش وكذلك احتجاجا على الأزياء المنقوصة. أحمد الجميعي الناطق الرسمي للنقابة قال ان الوضعية الاجتماعية والمهنية للأمنيين العاملين في المركزين مزرية بسبب التهميش الذي ظل قائما رغم ندائاتنا المتكررة الى ادارة الحدود من أجل تحسين ظروف العمل، في مطار قابس غياب المرافق الصحية الأساسية وعدم توفر المياه الصالحة للشراب وغياب وسيلة نقل ادارية وصعوبة الاعاشة ونفس الشيء بالنسبة للمركز الحدودي بميناء غنوش فهو مبنى آيل للسقوط ونبهنا لخطورة ذلك على الأعوان وخافرة الميناء تفتقد لضرويات العمل والحياة، أما بالنسبة لأزياء العمل فقد وصلت منقوصة لبعض الأسلاك والموضوع تشوبه تجاوزات. أما كمال نزار كاتب عام النقابة فقد قال اننا سندافع عن حقوق منظورينا بكل الوسائل المتاحة في صورة عدم تجاوب الوزارة مع مطالبنا المشروعة وسنلجأ الى مقاطعة الأزياء النظامية في بعض المواقع، وعن التحركات القادمة قال نزار ان النقابة ستعقد جلسة بعد تحرك اليوم للنظر في الخطوات النضالية القادمة.

الحبيب الحفيان
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شروق الجهات
قابس:على خلفية مشاغل مهنية بالمطار ومركز ميناء غنوش:قوات الأمــن الداخلي تحتج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب الشروق ـ قابس:
نظمت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة شارك فيها ممثلون عن كل الأسلاك الأمنية الذين تجاوبوا مع نداء النقابة الصادر ضمن بيان 16 ماي على خلفية وضعيات مهنية تتعلق بالمركزين الحدوديين بمطار قابس مطماطة والميناء التجاري بغنوش وكذلك احتجاجا على الأزياء المنقوصة. أحمد الجميعي الناطق الرسمي للنقابة قال ان الوضعية الاجتماعية والمهنية للأمنيين العاملين في المركزين مزرية بسبب التهميش الذي ظل قائما رغم ندائاتنا المتكررة الى ادارة الحدود من أجل تحسين ظروف العمل، في مطار قابس غياب المرافق الصحية الأساسية وعدم توفر المياه الصالحة للشراب وغياب وسيلة نقل ادارية وصعوبة الاعاشة ونفس الشيء بالنسبة للمركز الحدودي بميناء غنوش فهو مبنى آيل للسقوط ونبهنا لخطورة ذلك على الأعوان وخافرة الميناء تفتقد لضرويات العمل والحياة، أما بالنسبة لأزياء العمل فقد وصلت منقوصة لبعض الأسلاك والموضوع تشوبه تجاوزات. أما كمال نزار كاتب عام النقابة فقد قال اننا سندافع عن حقوق منظورينا بكل الوسائل المتاحة في صورة عدم تجاوب الوزارة مع مطالبنا المشروعة وسنلجأ الى مقاطعة الأزياء النظامية في بعض المواقع، وعن التحركات القادمة قال نزار ان النقابة ستعقد جلسة بعد تحرك اليوم للنظر في الخطوات النضالية القادمة.

الحبيب الحفيان
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب...
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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