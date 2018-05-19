جندوبة:في عريضة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية:أهالي البراهمي يطالبون بعزل العمدة

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بوسالم ـ الشروق:
طالب أكثر من مائة مواطن قاطنين بعمادة البراهمي من معتمدية بوسالم في عريضة وجهت لوالي جندوبة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة بإقالة عمدتهم متهمين إياه بالتقصير وخدمة مصالحه على حسابهم حسب ما تضمنه نص العريضة. وجاء في العريضة التي أمضى عليها أكثر من مائة مواطن حسب الملف الذي حصلت الشروق على نسخة منه أن «عمدة البراهمي يعمل منذ عشرين عاما لمصلحته الخاصة فقط ونحن نعاني ...» واتهم الممضون على العريضة العمدة بالتقصير في العمل وعدم الاهتمام بمصالحهم الموكولة إليه مقترحين اسم احد الشبان من خريجي الجامعة ومؤكدين على ثقتهم في قدرته على ادارة شأنهم المحلي حسب ما تضمنه نص العريضة. وناشد عشرات المواطنين بالتدخل العاجل لإنهاء مهام العمدة وتغييره وفق ما يخدم مصالحهم ويدافع عن جهتهم.
وكان عمدة البراهمي المعين منذ سنة 1991 قد نفى في وقت سابق تهمتي التقصير والغياب وأكّد انه يقدم الخدمات الادارية لطالبيها بصفة طبيعية وان تواجده بالجهة مشهود من قبل كافة المسؤولين.
مصالح ولاية جندوبة بدورها تعهدت بالتحري فيما تضمنته العريضة من اتهامات وجهت لعمدة البراهمي.
بوسالم ـ الشروق:
طالب أكثر من مائة مواطن قاطنين بعمادة البراهمي من معتمدية بوسالم في عريضة وجهت لوالي جندوبة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة بإقالة عمدتهم متهمين إياه بالتقصير وخدمة مصالحه على حسابهم حسب ما تضمنه نص العريضة. وجاء في العريضة التي أمضى عليها أكثر من مائة مواطن حسب الملف الذي حصلت الشروق على نسخة منه أن «عمدة البراهمي يعمل منذ عشرين عاما لمصلحته الخاصة فقط ونحن نعاني ...» واتهم الممضون على العريضة العمدة بالتقصير في العمل وعدم الاهتمام بمصالحهم الموكولة إليه مقترحين اسم احد الشبان من خريجي الجامعة ومؤكدين على ثقتهم في قدرته على ادارة شأنهم المحلي حسب ما تضمنه نص العريضة. وناشد عشرات المواطنين بالتدخل العاجل لإنهاء مهام العمدة وتغييره وفق ما يخدم مصالحهم ويدافع عن جهتهم.
وكان عمدة البراهمي المعين منذ سنة 1991 قد نفى في وقت سابق تهمتي التقصير والغياب وأكّد انه يقدم الخدمات الادارية لطالبيها بصفة طبيعية وان تواجده بالجهة مشهود من قبل كافة المسؤولين.
مصالح ولاية جندوبة بدورها تعهدت بالتحري فيما تضمنته العريضة من اتهامات وجهت لعمدة البراهمي.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018