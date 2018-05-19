جندوبة:في عريضة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية:أهالي البراهمي يطالبون بعزل العمدة

بوسالم ـ الشروق:

طالب أكثر من مائة مواطن قاطنين بعمادة البراهمي من معتمدية بوسالم في عريضة وجهت لوالي جندوبة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة بإقالة عمدتهم متهمين إياه بالتقصير وخدمة مصالحه على حسابهم حسب ما تضمنه نص العريضة. وجاء في العريضة التي أمضى عليها أكثر من مائة مواطن حسب الملف الذي حصلت الشروق على نسخة منه أن «عمدة البراهمي يعمل منذ عشرين عاما لمصلحته الخاصة فقط ونحن نعاني ...» واتهم الممضون على العريضة العمدة بالتقصير في العمل وعدم الاهتمام بمصالحهم الموكولة إليه مقترحين اسم احد الشبان من خريجي الجامعة ومؤكدين على ثقتهم في قدرته على ادارة شأنهم المحلي حسب ما تضمنه نص العريضة. وناشد عشرات المواطنين بالتدخل العاجل لإنهاء مهام العمدة وتغييره وفق ما يخدم مصالحهم ويدافع عن جهتهم.

وكان عمدة البراهمي المعين منذ سنة 1991 قد نفى في وقت سابق تهمتي التقصير والغياب وأكّد انه يقدم الخدمات الادارية لطالبيها بصفة طبيعية وان تواجده بالجهة مشهود من قبل كافة المسؤولين.

مصالح ولاية جندوبة بدورها تعهدت بالتحري فيما تضمنته العريضة من اتهامات وجهت لعمدة البراهمي.





عبد الكريم سلطاني