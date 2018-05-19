القصرين:فضاء من المنتج إلى المستهلك:عيطة وشهود على ذبيحة «قنفود»!

تطبيقا لقرار رئيس الحكومة بإحداث فضاءات من المنتج إلى المستهلك بالعديد من الولايات ومنها ولاية القصرين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء على المواطن الذي أرهقته الأسعار الملتهبة، تم بعث نقطة من هذا النوع في مقر السوق البلدي المعروفة لدى الأهالي بالديوان، وابتهج المستهلك في الجهة بهذا الانجاز نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وكذلك البيض، غير أن الخيبة كانت كبيرة جدا لدى سكان القصرين الذين اكتشفوا نقطة بيع تقتصر فقط على البيض وبكميات ضعيفة جدا تنتهي مع الساعة التاسعة والنصف صباحا على أقصى تقدير، بينما يوجد في نقاط أخرى في ولايات أخرى كل أنواع اللحوم والأسماك والخضر والفواكه والبيض والحليب وحتى العسل وهو ما جعل البعض يطلق ذلك المثل المعروف «عيطة وشهود على ذبيحة قنفود»، مع العلم أن القصرين هي ولاية فلاحية بامتياز ويوجد بها ديوان الأراضي الدولية وادي الدرب وآخر بسبيطلة قادران على تزويد هذه النقطة ولكننا لم نشاهد خضراواتها وغلالها ولحومها.





محمد صلاح حقي