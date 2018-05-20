الكاف:لتجنب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب:دخول آبار عميقة حيز الاستغلال

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الكاف ـ الشروق:
استعدادا لفصل الصيف وتجنبا لانقطاع الماء الصالح للشراب الذي يعاني منه سكان عدة مناطق بولاية الكاف شرع في استغلال آبار عميقة جديدة بعد أن انتهت أشغال حفرها وتهيئتها ,ففي مدينتي تاجروين والجريصة تم تدعيم الشبكة المائية ببئر عميقة «العزايزية» بمنطقة سراورتان إلى جانب بئر عميقة ثانية وهذا لتلافي النقص الكبير لمياه الشرب وسيشرع في استغلالهما قريبا.
أما في قلعة سنان فقد دشن والي الكاف بئرا عميقة بقوة تدفق تبلغ 20ل/ث لتغطية حاجيات الجهة من الماء. وفي سيدي رابح التابعة لمعتمدية ساقية سيدي يوسف سيتم استغلال بئر عميقة قوة تدفق مياهها تفوق 20 ل/ث لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب وستزود مدينة الكاف بالماء أيضا انطلاقا من بئر تم حفرها للغرض وتمت تجربتها بنجاح ومن المبرمج الشروع في قادم الأيام في حفر بئر عميقة بمنطقة الطويرف.
الكاف ـ الشروق:
استعدادا لفصل الصيف وتجنبا لانقطاع الماء الصالح للشراب الذي يعاني منه سكان عدة مناطق بولاية الكاف شرع في استغلال آبار عميقة جديدة بعد أن انتهت أشغال حفرها وتهيئتها ,ففي مدينتي تاجروين والجريصة تم تدعيم الشبكة المائية ببئر عميقة «العزايزية» بمنطقة سراورتان إلى جانب بئر عميقة ثانية وهذا لتلافي النقص الكبير لمياه الشرب وسيشرع في استغلالهما قريبا.
أما في قلعة سنان فقد دشن والي الكاف بئرا عميقة بقوة تدفق تبلغ 20ل/ث لتغطية حاجيات الجهة من الماء. وفي سيدي رابح التابعة لمعتمدية ساقية سيدي يوسف سيتم استغلال بئر عميقة قوة تدفق مياهها تفوق 20 ل/ث لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب وستزود مدينة الكاف بالماء أيضا انطلاقا من بئر تم حفرها للغرض وتمت تجربتها بنجاح ومن المبرمج الشروع في قادم الأيام في حفر بئر عميقة بمنطقة الطويرف.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018