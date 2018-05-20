الكاف:لتجنب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب:دخول آبار عميقة حيز الاستغلال

الكاف ـ الشروق:

استعدادا لفصل الصيف وتجنبا لانقطاع الماء الصالح للشراب الذي يعاني منه سكان عدة مناطق بولاية الكاف شرع في استغلال آبار عميقة جديدة بعد أن انتهت أشغال حفرها وتهيئتها ,ففي مدينتي تاجروين والجريصة تم تدعيم الشبكة المائية ببئر عميقة «العزايزية» بمنطقة سراورتان إلى جانب بئر عميقة ثانية وهذا لتلافي النقص الكبير لمياه الشرب وسيشرع في استغلالهما قريبا.

أما في قلعة سنان فقد دشن والي الكاف بئرا عميقة بقوة تدفق تبلغ 20ل/ث لتغطية حاجيات الجهة من الماء. وفي سيدي رابح التابعة لمعتمدية ساقية سيدي يوسف سيتم استغلال بئر عميقة قوة تدفق مياهها تفوق 20 ل/ث لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب وستزود مدينة الكاف بالماء أيضا انطلاقا من بئر تم حفرها للغرض وتمت تجربتها بنجاح ومن المبرمج الشروع في قادم الأيام في حفر بئر عميقة بمنطقة الطويرف.





مصدق الشارني