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يوم السبت 19 ماي 2018
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نابل:الشركة الجهوية للنقل تعزز سفراتها وتخفض من سعر التذاكر
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شروق الجهات
نابل:الشركة الجهوية للنقل تعزز سفراتها وتخفض من سعر التذاكر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
عززت الشركة الجهوية للنقل بنابل من سفاراتها في أوقات الذروة بمناسبة شهر رمضان في خطوطها بولايتي نابل وزغوان كما برمجت سفرات ليلية بين نابل وتونس العاصمة وزغوان وتونس وقليبية تونس والحمامات تونس وسيتم برمجة سفرات ليلية للخطوط الرابطة بين مختلف معتمديات ولايتي نابل وزغوان والعاصمة لتمكين العائلات والافراد من التسوق والتبضع وقضاء حاجاتهم في الساعات المسائية وفي سياق متصل أقرت الشركة تخفيضات بـ30بالمائة على تذاكر السفر بمختلف الخطوط من 16ماي وإلى غاية يوم 17جوان وكثفت من السفرات من نابل إلى العاصمة ومن نابل الى الحمامات الجنوبية ونابل المطار بمعدل تواتر لا يتجاوز 30 دقيقة كما أضافت 5 سفرات رفاهة بالنسبة لخطي نابل تونس العاصمة ونابل المطار.

خالد الهرقام
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شروق الجهات
نابل:الشركة الجهوية للنقل تعزز سفراتها وتخفض من سعر التذاكر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
عززت الشركة الجهوية للنقل بنابل من سفاراتها في أوقات الذروة بمناسبة شهر رمضان في خطوطها بولايتي نابل وزغوان كما برمجت سفرات ليلية بين نابل وتونس العاصمة وزغوان وتونس وقليبية تونس والحمامات تونس وسيتم برمجة سفرات ليلية للخطوط الرابطة بين مختلف معتمديات ولايتي نابل وزغوان والعاصمة لتمكين العائلات والافراد من التسوق والتبضع وقضاء حاجاتهم في الساعات المسائية وفي سياق متصل أقرت الشركة تخفيضات بـ30بالمائة على تذاكر السفر بمختلف الخطوط من 16ماي وإلى غاية يوم 17جوان وكثفت من السفرات من نابل إلى العاصمة ومن نابل الى الحمامات الجنوبية ونابل المطار بمعدل تواتر لا يتجاوز 30 دقيقة كما أضافت 5 سفرات رفاهة بالنسبة لخطي نابل تونس العاصمة ونابل المطار.

خالد الهرقام
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المنستير:مبادرة طلابية لاقتناء آلة جديدة لقسم التوليد
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بادرت مجموعة من ستة طلبة يدرسون بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة سوسة إلى إطلاق مشروع اجتماعي ثقافي، ضمن مشاريع...
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قليبية:كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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