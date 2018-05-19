نابل:الشركة الجهوية للنقل تعزز سفراتها وتخفض من سعر التذاكر

مكتب نابل ـ الشروق:

عززت الشركة الجهوية للنقل بنابل من سفاراتها في أوقات الذروة بمناسبة شهر رمضان في خطوطها بولايتي نابل وزغوان كما برمجت سفرات ليلية بين نابل وتونس العاصمة وزغوان وتونس وقليبية تونس والحمامات تونس وسيتم برمجة سفرات ليلية للخطوط الرابطة بين مختلف معتمديات ولايتي نابل وزغوان والعاصمة لتمكين العائلات والافراد من التسوق والتبضع وقضاء حاجاتهم في الساعات المسائية وفي سياق متصل أقرت الشركة تخفيضات بـ30بالمائة على تذاكر السفر بمختلف الخطوط من 16ماي وإلى غاية يوم 17جوان وكثفت من السفرات من نابل إلى العاصمة ومن نابل الى الحمامات الجنوبية ونابل المطار بمعدل تواتر لا يتجاوز 30 دقيقة كما أضافت 5 سفرات رفاهة بالنسبة لخطي نابل تونس العاصمة ونابل المطار.





خالد الهرقام