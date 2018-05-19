قفصة:دروس دعم مجانية لتلامذة البكالوريا

مكتب قفصة -الشروق:

في بادرة نوعية قامت بها النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقفصة الجنوبية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تم الانطلاق مساء الخميس الماضي في تقديم دروس دعم مجانية لتلامذة البكالوريا في مختلف الاختصاصات وذلك من قبل عدد من الاساتذة المتطوعين في إطار شهر البكالوريا وبتأطير ومتابعة نادي الفكر حسين بن قدور الذي يشرف عليه كل من استاذ الفلسفة نصر الدين الزاهي واستاذ العربية عبد الرحمان افضال وقد تمت برمجت 8 دروس من 17 ماي الى 24 ماي تشمل مواد الفلسفة والعربية والتاريخ والجغرافيا والانقليزية والعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم التقنية وقد أكّد الاستاذ محسن عبد الله كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقفصة الجنوبية على انه ستتم برمجة مزيد من الدروس في الايام القليلة القادمة مضيفا ان هذه الدروس المجانية تقدم في سهرات رمضانية بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة من الساعة التاسعة الى الحادية عشر ليلا والدعوة مفتوحة الى كافة الاساتذة بالجهة للمساهمة فيها كما دعا السيد محسن عبد الله تلامذة مختلف الاقسام النهائية الى متابعتها استعدادا لامتحانات البكالوريا.





عادل عكرمي