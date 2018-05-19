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يوم السبت 19 ماي 2018
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قفصة:دروس دعم مجانية لتلامذة البكالوريا
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شروق الجهات
قفصة:دروس دعم مجانية لتلامذة البكالوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب قفصة -الشروق:

في بادرة نوعية قامت بها النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقفصة الجنوبية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تم الانطلاق مساء الخميس الماضي في تقديم دروس دعم مجانية لتلامذة البكالوريا في مختلف الاختصاصات وذلك من قبل عدد من الاساتذة المتطوعين في إطار شهر البكالوريا وبتأطير ومتابعة نادي الفكر حسين بن قدور الذي يشرف عليه كل من استاذ الفلسفة نصر الدين الزاهي واستاذ العربية عبد الرحمان افضال وقد تمت برمجت 8 دروس من 17 ماي الى 24 ماي تشمل مواد الفلسفة والعربية والتاريخ والجغرافيا والانقليزية والعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم التقنية وقد أكّد الاستاذ محسن عبد الله كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقفصة الجنوبية على انه ستتم برمجة مزيد من الدروس في الايام القليلة القادمة مضيفا ان هذه الدروس المجانية تقدم في سهرات رمضانية بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة من الساعة التاسعة الى الحادية عشر ليلا والدعوة مفتوحة الى كافة الاساتذة بالجهة للمساهمة فيها كما دعا السيد محسن عبد الله تلامذة مختلف الاقسام النهائية الى متابعتها استعدادا لامتحانات البكالوريا.

عادل عكرمي
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شروق الجهات
قفصة:دروس دعم مجانية لتلامذة البكالوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب قفصة -الشروق:

في بادرة نوعية قامت بها النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقفصة الجنوبية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تم الانطلاق مساء الخميس الماضي في تقديم دروس دعم مجانية لتلامذة البكالوريا في مختلف الاختصاصات وذلك من قبل عدد من الاساتذة المتطوعين في إطار شهر البكالوريا وبتأطير ومتابعة نادي الفكر حسين بن قدور الذي يشرف عليه كل من استاذ الفلسفة نصر الدين الزاهي واستاذ العربية عبد الرحمان افضال وقد تمت برمجت 8 دروس من 17 ماي الى 24 ماي تشمل مواد الفلسفة والعربية والتاريخ والجغرافيا والانقليزية والعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم التقنية وقد أكّد الاستاذ محسن عبد الله كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقفصة الجنوبية على انه ستتم برمجة مزيد من الدروس في الايام القليلة القادمة مضيفا ان هذه الدروس المجانية تقدم في سهرات رمضانية بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة من الساعة التاسعة الى الحادية عشر ليلا والدعوة مفتوحة الى كافة الاساتذة بالجهة للمساهمة فيها كما دعا السيد محسن عبد الله تلامذة مختلف الاقسام النهائية الى متابعتها استعدادا لامتحانات البكالوريا.

عادل عكرمي
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
ما تأكله في السحور يحدد مستوى نشاطك في رمضان. تناول بعض الاطعمة و تجنب أطعمة أخرى يزيد من قدرة تحملك للصيام...
المزيد >>
بن عروس:الاستعدادات للامتحانات الوطنية محور جلسة عمل
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2018، هي محور الجلسة التي أشرف عليها والي بن عروس، السيد عبد اللطيف...
المزيد >>
المنستير:مبادرة طلابية لاقتناء آلة جديدة لقسم التوليد
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بادرت مجموعة من ستة طلبة يدرسون بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة سوسة إلى إطلاق مشروع اجتماعي ثقافي، ضمن مشاريع...
المزيد >>
قليبية:كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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