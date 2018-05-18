جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما

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قالت شركة "نتفليكس"، اليوم الجمعة 18 ماي الجاري، إن نجمة هوليوود الأمريكية، جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة، وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة.
وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأوائل".
ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم.
وقالت "نتفليكس" في بيان: "عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل إمرأة عظيمة… إمرأة عظيمة أخرى"، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.
والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما)، التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسلها الناجح "فريندز" في عام 2004.
يذكر أن شركة "أبل" الأمريكية، أعلنت في شهر نوفمبر، عن عودة جينيفر أنيستون للدراما التلفزيونية، بعد غياب 14 عاما، منذ أن قدمت مسلسل "فريندز"، وذلك من خلال مسلسل جديد من إنتاج "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".
ويتناول المسلسل الجديد، الذي من إنتاج "أبل"، يوميات الموظفين والموظفات في مجموعة من البرامج النهارية الأمريكية.
وكان آخر ظهور لجينيفر أنيستون في الدراما التلفزيونية، من خلال تجسيدها لدور "راتشيل"، في المسلسل الشهير والناجح "فريندز"، من إنتاج 2004.
قالت شركة "نتفليكس"، اليوم الجمعة 18 ماي الجاري، إن نجمة هوليوود الأمريكية، جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة، وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة.
وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأوائل".
ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم.
وقالت "نتفليكس" في بيان: "عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل إمرأة عظيمة… إمرأة عظيمة أخرى"، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.
والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما)، التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسلها الناجح "فريندز" في عام 2004.
يذكر أن شركة "أبل" الأمريكية، أعلنت في شهر نوفمبر، عن عودة جينيفر أنيستون للدراما التلفزيونية، بعد غياب 14 عاما، منذ أن قدمت مسلسل "فريندز"، وذلك من خلال مسلسل جديد من إنتاج "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".
ويتناول المسلسل الجديد، الذي من إنتاج "أبل"، يوميات الموظفين والموظفات في مجموعة من البرامج النهارية الأمريكية.
وكان آخر ظهور لجينيفر أنيستون في الدراما التلفزيونية، من خلال تجسيدها لدور "راتشيل"، في المسلسل الشهير والناجح "فريندز"، من إنتاج 2004.
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-