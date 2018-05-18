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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
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الأولى
جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018 | 22:39

قالت شركة "نتفليكس"، اليوم الجمعة 18 ماي الجاري، إن نجمة هوليوود الأمريكية، جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة، وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة.

وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأوائل".

ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم.

وقالت "نتفليكس" في بيان: "عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل إمرأة عظيمة… إمرأة عظيمة أخرى"، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.

والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما)، التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسلها الناجح "فريندز" في عام 2004.   

يذكر أن شركة "أبل" الأمريكية، أعلنت في شهر نوفمبر، عن عودة جينيفر أنيستون للدراما التلفزيونية، بعد غياب 14 عاما، منذ أن قدمت مسلسل "فريندز"، وذلك من خلال مسلسل جديد من إنتاج "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".

ويتناول المسلسل الجديد، الذي من إنتاج "أبل"، يوميات الموظفين والموظفات في مجموعة من البرامج النهارية الأمريكية.

وكان آخر ظهور لجينيفر أنيستون في الدراما التلفزيونية، من خلال تجسيدها لدور "راتشيل"، في المسلسل الشهير والناجح "فريندز"، من إنتاج 2004.

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الأولى
جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018 | 22:39

قالت شركة "نتفليكس"، اليوم الجمعة 18 ماي الجاري، إن نجمة هوليوود الأمريكية، جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة، وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة.

وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأوائل".

ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم.

وقالت "نتفليكس" في بيان: "عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل إمرأة عظيمة… إمرأة عظيمة أخرى"، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.

والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما)، التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسلها الناجح "فريندز" في عام 2004.   

يذكر أن شركة "أبل" الأمريكية، أعلنت في شهر نوفمبر، عن عودة جينيفر أنيستون للدراما التلفزيونية، بعد غياب 14 عاما، منذ أن قدمت مسلسل "فريندز"، وذلك من خلال مسلسل جديد من إنتاج "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".

ويتناول المسلسل الجديد، الذي من إنتاج "أبل"، يوميات الموظفين والموظفات في مجموعة من البرامج النهارية الأمريكية.

وكان آخر ظهور لجينيفر أنيستون في الدراما التلفزيونية، من خلال تجسيدها لدور "راتشيل"، في المسلسل الشهير والناجح "فريندز"، من إنتاج 2004.

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