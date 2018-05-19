صفاقس:لجنة متابعة للإرتقاء بالمعارض والصالونات

الشروق - مكتب صفاقس

أشرف عبد اللطيف الزياني رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي على جلسة عمل متميزة أعلن خلالها عن إحداث لجنة متابعة مشتركة تضم الى جانب المسؤولين الأول عن المصالح والأقسام الإدارية أعضاء من الهيئة المديرة للجمعية.

ويندرج إحداث هذه اللجنة القارة ضمن حرص الجمعية على الارتقاء بأداء الإدارة في إنجاز التظاهرات الى مستوى المعايير الدولية تحت شعار النقلة النوعية وتقديم الإضافة والتجديد من دورة الى أخرى بالنسبة لكل التظاهرات والأنشطة التي تنظمها الجمعية.

وبهذه التركيبة تكون هذه اللجنة المشتركة مؤهلة لتوجيه ومتابعة الأعمال التحضيرية لالتئام التظاهرات ثم الإشراف على تنفيذها ثم تقييم المنجز لاتخاذ ما يتعين من احتياطات لتفادي النقائص إن وجدت والارتقاء بالأداء ضرورة من دورة الى أخرى عملا بالقاعدة : من لا يتقدم فهو يتأخر.

وفي أول جلسة لها نظرت اللجنة في نتائج الدورة 12 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية من خلال استعراض التقارير المنجزة للغرض من طرف رؤساء المصالح الإدارية التي أتت في عملها على العديد من الايجابيات كما وكيفا مقارنة بالدورات السابقة فيما أثارت بعض التقارير النقائص التي يتعين تداركها مستقبلا والتي كانت محور تبادل آراء ونقاش عميق أفضى الى اتخاذ العديد من الإجراءات التعديلية والتحسينية بخصوص الدورة القادمة.





تحية شيبوب