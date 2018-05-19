قليبية:كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية

مكتب نابل ـ الشروق:

أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل إلقاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي التي تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.

هذه الكارثة البيئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على الثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهة ومقلقة.

وتحدث هيثم محفوظ وهو ناشط بالمجتمع المدني ومن أبناء الجهة للشروق عن الاشكال الذي أرق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرّك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.





فاطمة بن عثمان