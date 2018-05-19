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يوم السبت 19 ماي 2018
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قليبية:كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية
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شروق الجهات
قليبية:كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل إلقاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي التي تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.
هذه الكارثة البيئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على الثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهة ومقلقة.
وتحدث هيثم محفوظ وهو ناشط بالمجتمع المدني ومن أبناء الجهة للشروق عن الاشكال الذي أرق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرّك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

فاطمة بن عثمان
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
قليبية:كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل إلقاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي التي تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.
هذه الكارثة البيئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على الثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهة ومقلقة.
وتحدث هيثم محفوظ وهو ناشط بالمجتمع المدني ومن أبناء الجهة للشروق عن الاشكال الذي أرق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرّك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

فاطمة بن عثمان
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
ما تأكله في السحور يحدد مستوى نشاطك في رمضان. تناول بعض الاطعمة و تجنب أطعمة أخرى يزيد من قدرة تحملك للصيام...
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بن عروس:الاستعدادات للامتحانات الوطنية محور جلسة عمل
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2018، هي محور الجلسة التي أشرف عليها والي بن عروس، السيد عبد اللطيف...
المزيد >>
المنستير:مبادرة طلابية لاقتناء آلة جديدة لقسم التوليد
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بادرت مجموعة من ستة طلبة يدرسون بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة سوسة إلى إطلاق مشروع اجتماعي ثقافي، ضمن مشاريع...
المزيد >>
قليبية:كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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