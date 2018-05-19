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يوم السبت 19 ماي 2018
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المنستير:مبادرة طلابية لاقتناء آلة جديدة لقسم التوليد
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شروق الجهات
المنستير:مبادرة طلابية لاقتناء آلة جديدة لقسم التوليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
بادرت مجموعة من ستة طلبة يدرسون بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة سوسة إلى إطلاق مشروع اجتماعي ثقافي، ضمن مشاريع التخرج في اختصاص الهندسة، يقضي باقتناء آلة جديدة يحتاجها قسم التوليد وأمراض النساء والولدان بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
وأوضحت هند مرابط، وهي إحدى الطالبات المبادرات بالمشروع، أنّ الآلة (photothérapie) تُستخدم في علاج الرضّع حديثي الولادة ممّن يعانون صُفرة، وهي مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج اللازم، ويتم وضع الرضيع في هذه الآلة لمدة 24 أو 48 ساعة، وأمام النقص الحاصل في عدد الآلات بمستشفى المنستير يضطر الطاقم الطبي وشبه الطبي إلى استخدام آلة واحدة لرضيعين أو ثلاثة في نفس الوقت أو إلى تقليص مدة العلاج إلى ما دون 24 ساعة، وهو ما لا يقدّم النجاعة المطلوبة في العلاج.
وأضافت هند مرابط أنّ مجموعة الطلبة المبادرين بحثت عن شركة تبيع مثل هذه الآلة وتم التواصل مع بعض المستشهرين للمساعدة على جمع ثمنها (ويُقدّر بـ 10 آلاف دينار) كما تم الاتفاق مع المزوّد على استقدام هذه الآلة من البرازيل في غضون 30 يوما، وقد تمّ دفع تسبقة في الغرض في انتظار استكمال دفع بقية ثمنها.

محمد علي خليفة
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شروق الجهات
المنستير:مبادرة طلابية لاقتناء آلة جديدة لقسم التوليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
بادرت مجموعة من ستة طلبة يدرسون بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة سوسة إلى إطلاق مشروع اجتماعي ثقافي، ضمن مشاريع التخرج في اختصاص الهندسة، يقضي باقتناء آلة جديدة يحتاجها قسم التوليد وأمراض النساء والولدان بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
وأوضحت هند مرابط، وهي إحدى الطالبات المبادرات بالمشروع، أنّ الآلة (photothérapie) تُستخدم في علاج الرضّع حديثي الولادة ممّن يعانون صُفرة، وهي مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج اللازم، ويتم وضع الرضيع في هذه الآلة لمدة 24 أو 48 ساعة، وأمام النقص الحاصل في عدد الآلات بمستشفى المنستير يضطر الطاقم الطبي وشبه الطبي إلى استخدام آلة واحدة لرضيعين أو ثلاثة في نفس الوقت أو إلى تقليص مدة العلاج إلى ما دون 24 ساعة، وهو ما لا يقدّم النجاعة المطلوبة في العلاج.
وأضافت هند مرابط أنّ مجموعة الطلبة المبادرين بحثت عن شركة تبيع مثل هذه الآلة وتم التواصل مع بعض المستشهرين للمساعدة على جمع ثمنها (ويُقدّر بـ 10 آلاف دينار) كما تم الاتفاق مع المزوّد على استقدام هذه الآلة من البرازيل في غضون 30 يوما، وقد تمّ دفع تسبقة في الغرض في انتظار استكمال دفع بقية ثمنها.

محمد علي خليفة
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المنستير:مبادرة طلابية لاقتناء آلة جديدة لقسم التوليد
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
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