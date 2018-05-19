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يوم السبت 19 ماي 2018
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بن عروس:الاستعدادات للامتحانات الوطنية محور جلسة عمل
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شروق الجهات
بن عروس:الاستعدادات للامتحانات الوطنية محور جلسة عمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2018، هي محور الجلسة التي أشرف عليها والي بن عروس، السيد عبد اللطيف الميساوي، مساء الثلاثاء 15 ماي 2018 بمقر الولاية.

الشروق ـ بن عروس
الجلسة حضرها المندوب الجهوي للتربية وكافة معاضديه، وممثلي جميع الهياكل الإدارية الجهوية ذات الصلة.
وأكّد والي الجهة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه الامتحانات بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية في آجال مختصرة ومضبوطة، مع ضرورة التحلي بكثير من الحزم والجدية بعيدا عن الإهمال والتراخي. ومن جهته استعرض المندوب الجهوي للتربية ببن عروس المقداد الدريدي مجموعة المعطيات والإحصائيات العامة حول سير هذه الامتحانات، إذ أفاد بأن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بلغ 8349 تلميذا، وهي أكبر نسبة على المستوى الوطني، من ضمنهم 1227 تلميذا من المعاهد الخاصة و408 مترشحين فرديين، وقد تم توزيعهم على 25 مركزا كتابيا. علما وأن اختبارات الدورة الرئيسية ستجرى أيام 6، 7، 8 و11 ،12و13 جوان 2018 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 24 جوان 2018 أما دورة المراقبة فستكون أيام 26، 27 ، 28، و29 جوان 2018 وسيتم التصريح بالنتائج يوم السبت 7 جويلية 2018.
وفي ذات السياق تطرق مندوب التربية إلى الامتحانات الوطنية الأخرى مثل شهادة ختم التعليم الأساسي التي تنطلق أيام 18، 19 و 20 جوان 2018 ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 4 جويلية 2018 وهو امتحان اختياري ترشح له 2273 تلميذا من جملة 7630 تلميذا أي بنسبة 29.7 % من ضمنهم 216 من المؤسسات الخاصة وتلميذ واحد بصفة فردية. كما ترشح تلميذ وحيد من العمومي لاجتياز شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.
حوالي نصف التلاميذ ترشحوا لامتحان السيزيام
ترشح 4384 تلميذا لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية منهم 615 من المؤسسات الخاصة و4 بصفة فردية موزعين على 14 مركز امتحان كتابي وستجرى الاختبارات أيام 21 ، 22 و 23 جوان 2018 .

توفيق المسعودي
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شروق الجهات
بن عروس:الاستعدادات للامتحانات الوطنية محور جلسة عمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2018، هي محور الجلسة التي أشرف عليها والي بن عروس، السيد عبد اللطيف الميساوي، مساء الثلاثاء 15 ماي 2018 بمقر الولاية.

الشروق ـ بن عروس
الجلسة حضرها المندوب الجهوي للتربية وكافة معاضديه، وممثلي جميع الهياكل الإدارية الجهوية ذات الصلة.
وأكّد والي الجهة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه الامتحانات بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية في آجال مختصرة ومضبوطة، مع ضرورة التحلي بكثير من الحزم والجدية بعيدا عن الإهمال والتراخي. ومن جهته استعرض المندوب الجهوي للتربية ببن عروس المقداد الدريدي مجموعة المعطيات والإحصائيات العامة حول سير هذه الامتحانات، إذ أفاد بأن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بلغ 8349 تلميذا، وهي أكبر نسبة على المستوى الوطني، من ضمنهم 1227 تلميذا من المعاهد الخاصة و408 مترشحين فرديين، وقد تم توزيعهم على 25 مركزا كتابيا. علما وأن اختبارات الدورة الرئيسية ستجرى أيام 6، 7، 8 و11 ،12و13 جوان 2018 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 24 جوان 2018 أما دورة المراقبة فستكون أيام 26، 27 ، 28، و29 جوان 2018 وسيتم التصريح بالنتائج يوم السبت 7 جويلية 2018.
وفي ذات السياق تطرق مندوب التربية إلى الامتحانات الوطنية الأخرى مثل شهادة ختم التعليم الأساسي التي تنطلق أيام 18، 19 و 20 جوان 2018 ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 4 جويلية 2018 وهو امتحان اختياري ترشح له 2273 تلميذا من جملة 7630 تلميذا أي بنسبة 29.7 % من ضمنهم 216 من المؤسسات الخاصة وتلميذ واحد بصفة فردية. كما ترشح تلميذ وحيد من العمومي لاجتياز شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.
حوالي نصف التلاميذ ترشحوا لامتحان السيزيام
ترشح 4384 تلميذا لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية منهم 615 من المؤسسات الخاصة و4 بصفة فردية موزعين على 14 مركز امتحان كتابي وستجرى الاختبارات أيام 21 ، 22 و 23 جوان 2018 .

توفيق المسعودي
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