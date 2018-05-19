بن عروس:الاستعدادات للامتحانات الوطنية محور جلسة عمل

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الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2018، هي محور الجلسة التي أشرف عليها والي بن عروس، السيد عبد اللطيف الميساوي، مساء الثلاثاء 15 ماي 2018 بمقر الولاية.
الشروق ـ بن عروس
الجلسة حضرها المندوب الجهوي للتربية وكافة معاضديه، وممثلي جميع الهياكل الإدارية الجهوية ذات الصلة.
وأكّد والي الجهة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه الامتحانات بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية في آجال مختصرة ومضبوطة، مع ضرورة التحلي بكثير من الحزم والجدية بعيدا عن الإهمال والتراخي. ومن جهته استعرض المندوب الجهوي للتربية ببن عروس المقداد الدريدي مجموعة المعطيات والإحصائيات العامة حول سير هذه الامتحانات، إذ أفاد بأن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بلغ 8349 تلميذا، وهي أكبر نسبة على المستوى الوطني، من ضمنهم 1227 تلميذا من المعاهد الخاصة و408 مترشحين فرديين، وقد تم توزيعهم على 25 مركزا كتابيا. علما وأن اختبارات الدورة الرئيسية ستجرى أيام 6، 7، 8 و11 ،12و13 جوان 2018 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 24 جوان 2018 أما دورة المراقبة فستكون أيام 26، 27 ، 28، و29 جوان 2018 وسيتم التصريح بالنتائج يوم السبت 7 جويلية 2018.
وفي ذات السياق تطرق مندوب التربية إلى الامتحانات الوطنية الأخرى مثل شهادة ختم التعليم الأساسي التي تنطلق أيام 18، 19 و 20 جوان 2018 ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 4 جويلية 2018 وهو امتحان اختياري ترشح له 2273 تلميذا من جملة 7630 تلميذا أي بنسبة 29.7 % من ضمنهم 216 من المؤسسات الخاصة وتلميذ واحد بصفة فردية. كما ترشح تلميذ وحيد من العمومي لاجتياز شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.
حوالي نصف التلاميذ ترشحوا لامتحان السيزيام
ترشح 4384 تلميذا لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية منهم 615 من المؤسسات الخاصة و4 بصفة فردية موزعين على 14 مركز امتحان كتابي وستجرى الاختبارات أيام 21 ، 22 و 23 جوان 2018 .
الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2018، هي محور الجلسة التي أشرف عليها والي بن عروس، السيد عبد اللطيف الميساوي، مساء الثلاثاء 15 ماي 2018 بمقر الولاية.
الشروق ـ بن عروس
الجلسة حضرها المندوب الجهوي للتربية وكافة معاضديه، وممثلي جميع الهياكل الإدارية الجهوية ذات الصلة.
وأكّد والي الجهة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه الامتحانات بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية في آجال مختصرة ومضبوطة، مع ضرورة التحلي بكثير من الحزم والجدية بعيدا عن الإهمال والتراخي. ومن جهته استعرض المندوب الجهوي للتربية ببن عروس المقداد الدريدي مجموعة المعطيات والإحصائيات العامة حول سير هذه الامتحانات، إذ أفاد بأن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بلغ 8349 تلميذا، وهي أكبر نسبة على المستوى الوطني، من ضمنهم 1227 تلميذا من المعاهد الخاصة و408 مترشحين فرديين، وقد تم توزيعهم على 25 مركزا كتابيا. علما وأن اختبارات الدورة الرئيسية ستجرى أيام 6، 7، 8 و11 ،12و13 جوان 2018 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 24 جوان 2018 أما دورة المراقبة فستكون أيام 26، 27 ، 28، و29 جوان 2018 وسيتم التصريح بالنتائج يوم السبت 7 جويلية 2018.
وفي ذات السياق تطرق مندوب التربية إلى الامتحانات الوطنية الأخرى مثل شهادة ختم التعليم الأساسي التي تنطلق أيام 18، 19 و 20 جوان 2018 ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 4 جويلية 2018 وهو امتحان اختياري ترشح له 2273 تلميذا من جملة 7630 تلميذا أي بنسبة 29.7 % من ضمنهم 216 من المؤسسات الخاصة وتلميذ واحد بصفة فردية. كما ترشح تلميذ وحيد من العمومي لاجتياز شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.
حوالي نصف التلاميذ ترشحوا لامتحان السيزيام
ترشح 4384 تلميذا لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية منهم 615 من المؤسسات الخاصة و4 بصفة فردية موزعين على 14 مركز امتحان كتابي وستجرى الاختبارات أيام 21 ، 22 و 23 جوان 2018 .
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018