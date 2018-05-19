«زابينغ» رمضان :«شورّب» و«الباي»

في ركن زابينغ تنقّلنا في اليوم الأول من شهر رمضان، بين مختلف القنوات التونسية، لمتابعة انتاجاتها لشهر الصيام، والملاحظة الأولى والبديهية، هي أنه ليس ثمة ما يغري في القنوات التونسية، ويجعل المشاهد قابعا أمام الشاشة الصغيرة لمتابعة عمل درامي أو كوميدي.

«نسيبتي العزيزة»

وإذا انطلقنا من الكوميديا، لا مناص من الحديث عن «نسيبتي العزيزة»، العمل الرمضاني التونسي المتواصل لقناة نسمة، فهذه السلسلة التي بلغت جزأها الثامن هذا العام، بدت شحيحة المواقف، ولا تخلو من اجترار، وكأن جديدها ليس بالجديد، بيد أن الجانب التقني والصورة عموما حافظت على تميزها كما حافظ الممثلون المحترفون بهذا العمل على حرفيتهم.

«دنيا أخرى»

أما سلسلة «دنيا أخرى»، فتبدو مغرية من حلقتها الأولى، وتلمس تطورا فيها على مستوى الكتابة والإخرج، لذلك اختارت قناة الحوار التونسي، أن تدخل بها السباق الرمضاني في توقيت يعتبر توقيت ذروة في رمضان...

«فاميليا لوول»

بعد ثلاث سنوات من الانتظار رأى سيتكوم «فاميليا لوول» للمخرج نجيب مناصرية، النّور والحلقة الأولى التي شاهدناها تبشر بكل خير وقد اكتشفنا فيها لأوٌل مرة الممثل الكوميدي رياض النهدي في صورة مغايرة لما عهدناه، إذ تم سجنه في شخصية الساذج والمغفل لكنٌه في «فاميليا لوول» يقدٌم شخصية أخرى مختلفة ومواكبة لهذا العصر، كما لاحظنا صورة مختلفة، تبرز حرفية المخرج.

«علي شورّب»

وبخصوص المسلسلات، فإن المنافسة التونسية انحصرت بين قناتي «التاسعة» و»الحوار التونسي»، فالأولى أنتجت مسلسلا حول شخصية علي شورب، حمل اسم بطله، المعروف كشخصية إجرامية، لذلك كثر الحديث عن هذا العمل، وحظي بمشاهدة كبيرة، أكدتها التدوينات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثمة تقريبا إجماع على جمالية الصورة، مقابل هجوم كاسح على المضمون في علاقة بالشخصية المحورية للمسلسل وبما عُرف به من انحراف وإجرام .

«تاج الحاضرة»

وغير بعيد عن «علي شورب»، فإن مسلسل «الحوار التونسي»، «تاج الحاضرة»، الذي يتناول فترة هامة من تاريخ تونس، اكتشفنا فيه صورة جيدة لمخرجه سامي الفهري، فضلا عن الملابس التي تؤرخ لفترة هامة من تاريخ تونس ما قبل الاستقلال، لكن في الحلقة الأولى، لاحظنا اعتماد المخرج على الديكورات المغلقة أكثر من الفضاءات المفتوحة والتي غالبا ما كان التصوير بها ليلا، فهل هو خوف من المغامرة أم أن التركيب والمونتاج، فرضا ذلك في الحلقة الأولى فقط؟





وسام المختار