«زابينغ» رمضان :«شورّب» و«الباي»

-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
في ركن زابينغ تنقّلنا في اليوم الأول من شهر رمضان، بين مختلف القنوات التونسية، لمتابعة انتاجاتها لشهر الصيام، والملاحظة الأولى والبديهية، هي أنه ليس ثمة ما يغري في القنوات التونسية، ويجعل المشاهد قابعا أمام الشاشة الصغيرة لمتابعة عمل درامي أو كوميدي.
«نسيبتي العزيزة»
وإذا انطلقنا من الكوميديا، لا مناص من الحديث عن «نسيبتي العزيزة»، العمل الرمضاني التونسي المتواصل لقناة نسمة، فهذه السلسلة التي بلغت جزأها الثامن هذا العام، بدت شحيحة المواقف، ولا تخلو من اجترار، وكأن جديدها ليس بالجديد، بيد أن الجانب التقني والصورة عموما حافظت على تميزها كما حافظ الممثلون المحترفون بهذا العمل على حرفيتهم.
«دنيا أخرى»
أما سلسلة «دنيا أخرى»، فتبدو مغرية من حلقتها الأولى، وتلمس تطورا فيها على مستوى الكتابة والإخرج، لذلك اختارت قناة الحوار التونسي، أن تدخل بها السباق الرمضاني في توقيت يعتبر توقيت ذروة في رمضان...
«فاميليا لوول»
بعد ثلاث سنوات من الانتظار رأى سيتكوم «فاميليا لوول» للمخرج نجيب مناصرية، النّور والحلقة الأولى التي شاهدناها تبشر بكل خير وقد اكتشفنا فيها لأوٌل مرة الممثل الكوميدي رياض النهدي في صورة مغايرة لما عهدناه، إذ تم سجنه في شخصية الساذج والمغفل لكنٌه في «فاميليا لوول» يقدٌم شخصية أخرى مختلفة ومواكبة لهذا العصر، كما لاحظنا صورة مختلفة، تبرز حرفية المخرج.
«علي شورّب»
وبخصوص المسلسلات، فإن المنافسة التونسية انحصرت بين قناتي «التاسعة» و»الحوار التونسي»، فالأولى أنتجت مسلسلا حول شخصية علي شورب، حمل اسم بطله، المعروف كشخصية إجرامية، لذلك كثر الحديث عن هذا العمل، وحظي بمشاهدة كبيرة، أكدتها التدوينات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثمة تقريبا إجماع على جمالية الصورة، مقابل هجوم كاسح على المضمون في علاقة بالشخصية المحورية للمسلسل وبما عُرف به من انحراف وإجرام .
«تاج الحاضرة»
وغير بعيد عن «علي شورب»، فإن مسلسل «الحوار التونسي»، «تاج الحاضرة»، الذي يتناول فترة هامة من تاريخ تونس، اكتشفنا فيه صورة جيدة لمخرجه سامي الفهري، فضلا عن الملابس التي تؤرخ لفترة هامة من تاريخ تونس ما قبل الاستقلال، لكن في الحلقة الأولى، لاحظنا اعتماد المخرج على الديكورات المغلقة أكثر من الفضاءات المفتوحة والتي غالبا ما كان التصوير بها ليلا، فهل هو خوف من المغامرة أم أن التركيب والمونتاج، فرضا ذلك في الحلقة الأولى فقط؟
في ركن زابينغ تنقّلنا في اليوم الأول من شهر رمضان، بين مختلف القنوات التونسية، لمتابعة انتاجاتها لشهر الصيام، والملاحظة الأولى والبديهية، هي أنه ليس ثمة ما يغري في القنوات التونسية، ويجعل المشاهد قابعا أمام الشاشة الصغيرة لمتابعة عمل درامي أو كوميدي.
«نسيبتي العزيزة»
وإذا انطلقنا من الكوميديا، لا مناص من الحديث عن «نسيبتي العزيزة»، العمل الرمضاني التونسي المتواصل لقناة نسمة، فهذه السلسلة التي بلغت جزأها الثامن هذا العام، بدت شحيحة المواقف، ولا تخلو من اجترار، وكأن جديدها ليس بالجديد، بيد أن الجانب التقني والصورة عموما حافظت على تميزها كما حافظ الممثلون المحترفون بهذا العمل على حرفيتهم.
«دنيا أخرى»
أما سلسلة «دنيا أخرى»، فتبدو مغرية من حلقتها الأولى، وتلمس تطورا فيها على مستوى الكتابة والإخرج، لذلك اختارت قناة الحوار التونسي، أن تدخل بها السباق الرمضاني في توقيت يعتبر توقيت ذروة في رمضان...
«فاميليا لوول»
بعد ثلاث سنوات من الانتظار رأى سيتكوم «فاميليا لوول» للمخرج نجيب مناصرية، النّور والحلقة الأولى التي شاهدناها تبشر بكل خير وقد اكتشفنا فيها لأوٌل مرة الممثل الكوميدي رياض النهدي في صورة مغايرة لما عهدناه، إذ تم سجنه في شخصية الساذج والمغفل لكنٌه في «فاميليا لوول» يقدٌم شخصية أخرى مختلفة ومواكبة لهذا العصر، كما لاحظنا صورة مختلفة، تبرز حرفية المخرج.
«علي شورّب»
وبخصوص المسلسلات، فإن المنافسة التونسية انحصرت بين قناتي «التاسعة» و»الحوار التونسي»، فالأولى أنتجت مسلسلا حول شخصية علي شورب، حمل اسم بطله، المعروف كشخصية إجرامية، لذلك كثر الحديث عن هذا العمل، وحظي بمشاهدة كبيرة، أكدتها التدوينات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثمة تقريبا إجماع على جمالية الصورة، مقابل هجوم كاسح على المضمون في علاقة بالشخصية المحورية للمسلسل وبما عُرف به من انحراف وإجرام .
«تاج الحاضرة»
وغير بعيد عن «علي شورب»، فإن مسلسل «الحوار التونسي»، «تاج الحاضرة»، الذي يتناول فترة هامة من تاريخ تونس، اكتشفنا فيه صورة جيدة لمخرجه سامي الفهري، فضلا عن الملابس التي تؤرخ لفترة هامة من تاريخ تونس ما قبل الاستقلال، لكن في الحلقة الأولى، لاحظنا اعتماد المخرج على الديكورات المغلقة أكثر من الفضاءات المفتوحة والتي غالبا ما كان التصوير بها ليلا، فهل هو خوف من المغامرة أم أن التركيب والمونتاج، فرضا ذلك في الحلقة الأولى فقط؟
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018