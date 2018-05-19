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يوم السبت 19 ماي 2018
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دريد لحام على الوطنية 1
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الثقافي
دريد لحام على الوطنية 1
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال حلقات تتناول كل منها واحدا من المبدعين العرب.
وسيستضيف البرنامج كل من الفنان السوري الكبير دريد لحام والفنانة القديرة منى واصف والفنان اللبناني مارسيل خليفة.
ينطلق بث البرنامج الذي سيبث في كل سهرة احد من الأسبوع على الساعة الحادية عشر ليلا.

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الثقافي
دريد لحام على الوطنية 1
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال حلقات تتناول كل منها واحدا من المبدعين العرب.
وسيستضيف البرنامج كل من الفنان السوري الكبير دريد لحام والفنانة القديرة منى واصف والفنان اللبناني مارسيل خليفة.
ينطلق بث البرنامج الذي سيبث في كل سهرة احد من الأسبوع على الساعة الحادية عشر ليلا.

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دريد لحام على الوطنية 1
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال...
المزيد >>
«زابينغ» رمضان :«شورّب» و«الباي»
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
في ركن زابينغ تنقّلنا في اليوم الأول من شهر رمضان، بين مختلف القنوات التونسية، لمتابعة انتاجاتها لشهر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
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