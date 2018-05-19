دريد لحام على الوطنية 1

تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال حلقات تتناول كل منها واحدا من المبدعين العرب.

وسيستضيف البرنامج كل من الفنان السوري الكبير دريد لحام والفنانة القديرة منى واصف والفنان اللبناني مارسيل خليفة.

ينطلق بث البرنامج الذي سيبث في كل سهرة احد من الأسبوع على الساعة الحادية عشر ليلا.