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دريد لحام على الوطنية 1
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018
تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال حلقات تتناول كل منها واحدا من المبدعين العرب.
وسيستضيف البرنامج كل من الفنان السوري الكبير دريد لحام والفنانة القديرة منى واصف والفنان اللبناني مارسيل خليفة.
ينطلق بث البرنامج الذي سيبث في كل سهرة احد من الأسبوع على الساعة الحادية عشر ليلا.
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تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال...المزيد >>
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دريد لحام على الوطنية 1
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018
تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال حلقات تتناول كل منها واحدا من المبدعين العرب.
وسيستضيف البرنامج كل من الفنان السوري الكبير دريد لحام والفنانة القديرة منى واصف والفنان اللبناني مارسيل خليفة.
ينطلق بث البرنامج الذي سيبث في كل سهرة احد من الأسبوع على الساعة الحادية عشر ليلا.
وجه من رمضان :نجيب مناصرية مخرج فاميليا لول :الإدارة أنقذت العمل والطفلة هديل أبهرتني
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ثلاث سنوات من الانتظار وبعد سلسلة من القضايا في المحاكم بين المنتج المنفذ ومؤسسة التلفزة التونسية...المزيد >>
دبلجة المسلسلات بالتونسية :تجربة فاشلة و«يوسف الصديق» أكبر شاهد
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد دبلجة المسلسلات التركية الى الدارجة التونسية اختارت قناة نسمة تكرار التجربة مع المسلسل التاريخي «يوسف...المزيد >>
دريد لحام على الوطنية 1
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تشرع قناة الوطنية 1 بداية من يوم غد الأحد 20 ماي في بث برنامج «مش ممنوع» لعماد دبور والمخرج رامي سمير من خلال...المزيد >>
«زابينغ» رمضان :«شورّب» و«الباي»
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
في ركن زابينغ تنقّلنا في اليوم الأول من شهر رمضان، بين مختلف القنوات التونسية، لمتابعة انتاجاتها لشهر...المزيد >>
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
سفيان الأسودرمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة