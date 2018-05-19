دبلجة المسلسلات بالتونسية :تجربة فاشلة و«يوسف الصديق» أكبر شاهد

بعد دبلجة المسلسلات التركية الى الدارجة التونسية اختارت قناة نسمة تكرار التجربة مع المسلسل التاريخي «يوسف الصديق» وهو ما اثار انتقاد عدد من المثقفين والفنانين الذين رأوا في ذلك استسهال واستخفاف بالمشاهد خاصة ان الدبلجة تتطلب تقنيات عالية اضافة الى ان اللهجة التونسية لا تتماشى وطبيعة المسلسل حسب رأيهم ...

تونس «الشروق»

أثارت دبلجة المسلسل التاريخي يوسف الصديق الى اللهجة التونسية استغراب وسخرية البعض بعد ان شرعت نسمة في بث لقطات من المسلسل الذي سيتم عرضه في شهر رمضان لمشاهديها وتقبل قناة نسمة على هذه التجربة بعد دبلجتها لمجموعة من المسلسلات التركية اولها «قلوب الرمان» وصولا الى «قطوسة الرماد» و»انا ولدك يا بابا» و»حبك درباني» وترى ادارة القناة انها نجحت في هذه التجربة وفي كسب نسب مشاهدة عالية من خلالها غير ان عددا من متابعي هذه الأعمال اعتبروها استسهالا واستخفافا بالمشاهدين خاصة وان عملية الدبلجة التي اعتادها المشاهدون على القنوات العربية انطلقت من سوريا والأردن عبر ستوديوهات ذات تقنيات وجودة عالية حتى ان المشاهد لهذه المسلسلات لا يشعر بالفرق بين حركات الشفاه ووصول الصوت الى الأذن كذلك اختيار الأصوات يمر بعملية الكاستينغ لاختيار الممثل الذي يتطابق صوته والشخصية في المسلسل. وقد بدأت الدبلجة الى اللغة العربية مع المسلسلات المكسيكية والتاريخية والهندية وصولا الى الدراما التركية التي اجتاحت القنوات العربية وعملت ايضا مصر والمغرب على دبلجة هذه الأعمال غير انها لقيت فشلا ذريعا . وتعيش قناة نسمة منذ سنوات على وقع هذه التجربة وان شدت أعمالها المشاهد التونسي الا ان البعض لا يفسرها بنجاحها وانما ببحث المشاهد على المادة السهلة الاستعاب والتافهة التي لا تكلفه الجهد الذهني لفهمها خاصة مع الوضع الراهن الذي يعيشه التونسي اذ يقضي يوما شاقا بين العمل والأخبار المزعجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فيهرب ليلا عندما يكون امام شاشة التلفاز الى المادة التي تنسيه واقع يومه خاصة وانه لا يوجد ايضا بديلا على القنوات التونسية التي اصبحت جلها تسوق للرداءة والبذاءة فحول المشاهد وجهته الى هذه المسلسلات التي بثت سابقا عديد المرات على قنوات عربية...

وبعد دبلجة المسلسلات التركية تتجه قناة نسمة هذه المرة الى مسلسل تاريخي «يوسف الصديق» الذي بث عشرات المرات على الفضائيات العربية وايضا على قناة نسمة لتعرضه هذه المرة باللهجة التونسية وهو ما لم يستوعبه البعض خاصة وان التناقض سيكون حاضرا بقوة في هذا المسلسل فيوسف الصديق عاش في حقبة زمنية لم يكن للهجة التونسية اثر آنذاك فكيف سيطبع هذا العمل ذو الخصوصية اللغوية والزمانية والمكانية والتاريخية والدينية بلهجة تونسية لا تتطابق مع زمانه ومكانه وتاريخه ولغته...؟! من جهة اخرى يتساءل البعض هل ان هذه الدبلجة حصلت من النسخة الفارسية او من النسخة العربية خاصة وان الدبلجة الى اللغة العربية لقيت بدورها عدة انتقادات اذ يرى البعض انها لم تكن وفية للغة الأصلية لهذا العمل ؟! كما بات اتجاه هذه القناة الى دبلجة الأعمال الأجنبية بدل من انتاج الدراما التونسية يثير البعض ممن وصفوه بالإستسهال والإستخفاف بالمشاهد خاصة من اهل القطاع الذين يبحثون عن انتاج الأعمال التونسية التي تثري المشهد وتفتح سوق الشغل امام الممثل ...

تجربة ناجحة

وحسب ادارة القناة فإن توجهها نحو دبلجة الأعمال الأجنبية الى اللهجة التونسية لم يأت من فراغ وانما نجاحها دفعها الى تكرار التجربة مضيفة ان عملية الدوبلاج تتم عبر الكاستينغ ليتم اختيار الشخصيات المناسبة للأدوار وحول دبلجة العمل من العربية او من اللغة الأصلية افادت ان ذلك يتم من اللغة الأم للمسلسل واختيارها لمسلسل يوسف الصديق ارادت من خلال ذلك تقريبه الى التونسي الذي سيشاهده من خلال لهجته

توجهات سياسية

دبلجة يوسف الصديق يخفي توجهات سياسية والدارجة التونسية لا تتماشى وقدسية المضمون وفي هذا الصدد يتحدث الصحفي والناقد التليفزيوني خميس الخياطي ويقول «من غير المعقول دبلجة مسلسل ديني الى اللهجة التونسية... كيف سيتم تحويل ما تنزل في القرآن الى الدارجة التونسية؟! تجربة نسمة مع دبلجة المسلسلات التركية لم تكن ناجحة فما بالك بعمل ذو طابع قدسي...» يضيف الخياطي «أعتقد ان هذا التوجه نحو يوسف الصديق يخفي توجهات سياسية بالأساس وهو نوع من التقرب الى التيار الديني في تونس والا لماذا لم تخير ادارة القناة دبلجة مسلسل آخر خاصة وان هذا العمل بثته لسنوات...» ويرى خميس الخياطي ان الدارجة التونسية فيها الكثير من العنف والإيحاءات وهي لا تتماشى وطبيعة مسلسل ديني متسائلا لماذا لا تنتج هذه القناة عمل تونسي قد يكلفها ميزانية اقل مما تنفقه على دبلجة هذه الأعمال ...ويرى محدثنا ان اللهجة التونسية اقرب الى الأذن من العربية الفصحى وان دبلجة هذه الأعمال يحولها الى شأن عام لكن اختيار مسلسل ديني ويوسف الصديق بالذات اختيار غير صائب على حد تعبيره ... من جهة اخرى افاد الخياطي ان عملية الدوبلاج لها قواعدها وتقنياتها ولا يمكن استسهالا .. هذا نوع من التجارة ولا علاقة له بالإبداع والفن

أيّ إضافة؟

من جهته يرى الكاتب والأستاذ الجامعي كمال الزغباني ان دبلجة عمل تليفزيوني ترجم للغة العربية وتم بثه عديد المرات لن يضيف شيئا للمشاهد التونسي ولن يقدم اي فائدة او قيمة للعمل... الزغباني يقول ايضا « اعتقد ان الإضافة الحقيقية تكمن في ان يتبنى الفكرة مخرج او سينياريست تونسي يروي هذه القصص التاريخية والدينية على الطريقة التونسية مثلما فعل نجيب محفوظ في «اولاد حارتنا» كتاب يحكي على تاريخ المقدس وآدم وحواء كتبه بالعربية الفصحى من خلال شخصيات مصرية وهي من اروع الروايات... «يضيف كمال الزغباني» التلفزات التلفزات التونسية لا يهمها الإبداع والبعد الثقافي والفني بل هم مجرد تجار همهم الوحيد جمع الأموال من وراء الإشهار وشخصيا لا انتظر منهم شيئا وحتى الانتاجات التونسية الي يقدمونها لا تحتوي اي مضمون هي مجرد بحث عن الإثارة فقط ...» وحسب صاحب الرأي الإبداع الحقيقي يكمن في السينما والرواية لا في التلفزات على حد تعبيره.

نجوى الحيدري