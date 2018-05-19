وجه من رمضان :نجيب مناصرية مخرج فاميليا لول :الإدارة أنقذت العمل والطفلة هديل أبهرتني

تونس - الشروق

بعد ثلاث سنوات من الانتظار وبعد سلسلة من القضايا في المحاكم بين المنتج المنفذ ومؤسسة التلفزة التونسية وتبادل الاتهامات راى أخيرا ستكوم «فاميليا لول» النور.

فاميليا لول الذي انطلق بثٌه على شاشة الوطنية الاولى في اليوم الأول من رمضان ستكوم من اخراج نجيب مناصرية كان من المفروض أن يعرض في 2015 لكن توقف عرضه بسبب المشاكل القانونية التي تمت تسويتها مؤخرا.

"الشروق" التقت المخرج نجيب مناصرية في حديث حول هذا العمل

كيف تمكنتم من تجاوز الإشكاليات القانونية؟

الحقيقة لم نكن لنتوصّل الى هذا الاتفاق لولا جدية الادارة الحالية وخاصة رئاسة المؤسسة. إذ سعت مع نقابة سلك الاخراج الى التسوية. وقد تجاوب المنتج المنفذ مع مقترحات الإدارة والنقابة حتى لا يدفن العمل في الرفوف خاصة أنه عمل جيد بشهادة الجميع على المستوى التقني والجمالي وطرافته...

كيف تمت التسوية ؟ وهل احترموا حقوقك ؟

الرئيس المدير العام الحالي بالنيابة قام بمجهود جبار مع مستشاريه من الادارة ونقابة الاخراج وتجاوب كذلك المنتج المنفذ مع مبدإ التسوية. وتم تسليم كل الحلقات وعددها ثلاثون. وتم استكمال مستحقات المنتج المنفذ المالية. وقمت بمشاهدة كل الحلقات خاصة أني قمت في السابق بتركيب 24 حلقة بالتوازي مع التصوير فقط مازلت أنتظر مستحقاتي المالية من المنتج المنفذ. وهي مسألة ستسوى بالتأكيد حين تنتهي الإجراءات بين المنتج المنفذ ومؤسسة التلفزة ..

ماذا يمثل بث عملك الأول بعد ثلاث سنوات من الانتظار ؟

احساس جميل أن ترى ما أنجزت بعد ثلاث سنوات هذا العمل كأنه ابني البكر الغائب غصبا عني والذي عاد إلي وهو بداية للانطلاق نحو أعمال أخرى ..

من هو الممثل الذي لفت انتباهك في هذا العمل ؟

تقريبا كل الممثلين ...يبقى أن الطفلة هديل العكرمي ابنة المسرحي لطفي العكرمي اكتشاف فعلا...

ورياض النهدي الذي خرج من جلباب شخصية الابله...

ماذا بعد فاميليا لول؟

لدي جملة من المشاريع المقترحة منذ ثلاث سنوات..اعمال درامية أرجو ان تتفطن اليها ادارة التلفزة

ولي جملة من الكتابات وهي عبارة عن جملة من الافكار مشاريع سيناريهات... أفكر كذلك بجدية في اخراج عمل درامي للسنة المقبلة. فعدم بث فاميليا لولا عطّلني وأتعبني نفسيا. وأهدي هذا العمل الى روح الفنانة خديجة بن عرفة التي مثلت فيه وكم كنت اتمنى أن تشاهده وكذلك الى أمي التي رحلت مؤخرا وكنت أحلم أن ترى إمضائي الاول كمخرج ووالدي رحمهم الله جميعا.

حوار نورالدين بالطيب