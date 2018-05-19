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يوم السبت 19 ماي 2018
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أحكـــــام بين 5 سنوات و40 سنة في حق خليــــــة «بن قـــــــردان»
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القضائي
أحكـــــام بين 5 سنوات و40 سنة في حق خليــــــة «بن قـــــــردان»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018


تونس «الشروق»:
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية احكامها في ما عرف بقضية خلية بن قردان وقد تراوحت الاحكام بين 5 سنوات و40 سنة في حق جملة المتهمين. وقد شملت القضية مجموعة من العناصر من بينهم 14 عنصرا أحيلوا بحالة فرار من بينهم الارهابي حمزة الجريء ومنقبتان والبقية بحالة ايقاف. ويذكر ان أعوان منطقة الأمن الوطني ببن قردان نجحوا، خلال عملية إستباقية نوعية، من تفكيك خلية إرهابية متورطة في التواصل مع مجموعات إرهابية خارج التراب التونسي (سوريا ليبيا والعراق). وتمت في هذه العملية، مداهمة عدة منازل ببن قردان ليتم إيقاف عدد من العناصر الذين اعترفوا بانضمامهم إلى تنظيم إرهابي، وتمت إحالتهم إلى الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب بالقرجاني. كما تم في عمليات المداهمة، حجز عدّة أجهزة إعلامية متطورة تحتوي صورا وفيديوهات تمجّد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتوصلت الابحاث والتحريات الى ان الارهابي حمزة الجريء كان يتزعم تلك الخلية وقد كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي فضلا عن كونه ثبت تورطه في تسفير عدد من المنقبات خاصة ومتبني الفكر التكفيري الى بؤر التوتر ومساعدتهم على تلقي تدريبات عسكرية هناك.

إيمان بن عزيزة
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القضائي
أحكـــــام بين 5 سنوات و40 سنة في حق خليــــــة «بن قـــــــردان»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018


تونس «الشروق»:
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية احكامها في ما عرف بقضية خلية بن قردان وقد تراوحت الاحكام بين 5 سنوات و40 سنة في حق جملة المتهمين. وقد شملت القضية مجموعة من العناصر من بينهم 14 عنصرا أحيلوا بحالة فرار من بينهم الارهابي حمزة الجريء ومنقبتان والبقية بحالة ايقاف. ويذكر ان أعوان منطقة الأمن الوطني ببن قردان نجحوا، خلال عملية إستباقية نوعية، من تفكيك خلية إرهابية متورطة في التواصل مع مجموعات إرهابية خارج التراب التونسي (سوريا ليبيا والعراق). وتمت في هذه العملية، مداهمة عدة منازل ببن قردان ليتم إيقاف عدد من العناصر الذين اعترفوا بانضمامهم إلى تنظيم إرهابي، وتمت إحالتهم إلى الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب بالقرجاني. كما تم في عمليات المداهمة، حجز عدّة أجهزة إعلامية متطورة تحتوي صورا وفيديوهات تمجّد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتوصلت الابحاث والتحريات الى ان الارهابي حمزة الجريء كان يتزعم تلك الخلية وقد كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي فضلا عن كونه ثبت تورطه في تسفير عدد من المنقبات خاصة ومتبني الفكر التكفيري الى بؤر التوتر ومساعدتهم على تلقي تدريبات عسكرية هناك.

إيمان بن عزيزة
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الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
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بني خلاد:إيقاف شابين وفتاتين وحجز كمية من "الزطلة"
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص ببني خلاد بتهمة مسك...
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
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