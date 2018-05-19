أحكـــــام بين 5 سنوات و40 سنة في حق خليــــــة «بن قـــــــردان»

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تونس «الشروق»:
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية احكامها في ما عرف بقضية خلية بن قردان وقد تراوحت الاحكام بين 5 سنوات و40 سنة في حق جملة المتهمين. وقد شملت القضية مجموعة من العناصر من بينهم 14 عنصرا أحيلوا بحالة فرار من بينهم الارهابي حمزة الجريء ومنقبتان والبقية بحالة ايقاف. ويذكر ان أعوان منطقة الأمن الوطني ببن قردان نجحوا، خلال عملية إستباقية نوعية، من تفكيك خلية إرهابية متورطة في التواصل مع مجموعات إرهابية خارج التراب التونسي (سوريا ليبيا والعراق). وتمت في هذه العملية، مداهمة عدة منازل ببن قردان ليتم إيقاف عدد من العناصر الذين اعترفوا بانضمامهم إلى تنظيم إرهابي، وتمت إحالتهم إلى الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب بالقرجاني. كما تم في عمليات المداهمة، حجز عدّة أجهزة إعلامية متطورة تحتوي صورا وفيديوهات تمجّد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتوصلت الابحاث والتحريات الى ان الارهابي حمزة الجريء كان يتزعم تلك الخلية وقد كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي فضلا عن كونه ثبت تورطه في تسفير عدد من المنقبات خاصة ومتبني الفكر التكفيري الى بؤر التوتر ومساعدتهم على تلقي تدريبات عسكرية هناك.
تونس «الشروق»:
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية احكامها في ما عرف بقضية خلية بن قردان وقد تراوحت الاحكام بين 5 سنوات و40 سنة في حق جملة المتهمين. وقد شملت القضية مجموعة من العناصر من بينهم 14 عنصرا أحيلوا بحالة فرار من بينهم الارهابي حمزة الجريء ومنقبتان والبقية بحالة ايقاف. ويذكر ان أعوان منطقة الأمن الوطني ببن قردان نجحوا، خلال عملية إستباقية نوعية، من تفكيك خلية إرهابية متورطة في التواصل مع مجموعات إرهابية خارج التراب التونسي (سوريا ليبيا والعراق). وتمت في هذه العملية، مداهمة عدة منازل ببن قردان ليتم إيقاف عدد من العناصر الذين اعترفوا بانضمامهم إلى تنظيم إرهابي، وتمت إحالتهم إلى الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب بالقرجاني. كما تم في عمليات المداهمة، حجز عدّة أجهزة إعلامية متطورة تحتوي صورا وفيديوهات تمجّد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتوصلت الابحاث والتحريات الى ان الارهابي حمزة الجريء كان يتزعم تلك الخلية وقد كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي فضلا عن كونه ثبت تورطه في تسفير عدد من المنقبات خاصة ومتبني الفكر التكفيري الى بؤر التوتر ومساعدتهم على تلقي تدريبات عسكرية هناك.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018