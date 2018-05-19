المرسى:وفــــــــــاة عــــــامل بعد سقوطه من أعلــــــى بنــــــاية سكنيــــة



تونس (الشروق)

جدّ صباح أمس الأول الموافق لليوم الأول من شهر رمضان بالحي السكني بجبل الخاوي بالمرسى مع بداية مدخل غابة قمرت حادث أليم راح ضحيّته شاب في بداية العشرينات من عمره. وتتمثل وقائع هذا الحادث الأليم في أن الهالك وحسب الحيثيات الأولى يعمل عامل بناء ساعة الحادث في منزل خاص. ويقُوم بنزع ما يعرف شعبيا بـ«الكوفراج» وزلّت به قدماه من الطابق الثالث ولم يتمكن من تفادي الحادث المفاجئ وسقط مباشرة من الأعلى ليرتطم جسمه ورأسه خصوصا على الأرض ممّا عجّل بوفاته على عين المكان. وبالإعلام عن الحادث تحوّلت الفرق الأمنية لموقع الحادث لمتابعة توابعه عن قُرب إلى حين وصُول الجهات القضائية المختصة لمعاينة جثّة الهالك وحيثيات الحادث وذلك بحضور عائلة وذوي الراحل وجمع غفير من متساكني الحي وما قاربه أجواء من الألم والحزن إلى جانب موجة من التعاطف الاجتماعي مع أسرة الفقيد الذي يعتبر معيلها الرئيسي في تعويض لوالده المريض وتوفيرا لمورد رزق يومي لأفراد عائلته.





عبد الجليل بن جدو