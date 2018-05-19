الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 19 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المرسى:وفــــــــــاة عــــــامل بعد سقوطه من أعلــــــى بنــــــاية سكنيــــة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
القضائي
المرسى:وفــــــــــاة عــــــامل بعد سقوطه من أعلــــــى بنــــــاية سكنيــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018


تونس (الشروق)
جدّ صباح أمس الأول الموافق لليوم الأول من شهر رمضان بالحي السكني بجبل الخاوي بالمرسى مع بداية مدخل غابة قمرت حادث أليم راح ضحيّته شاب في بداية العشرينات من عمره. وتتمثل وقائع هذا الحادث الأليم في أن الهالك وحسب الحيثيات الأولى يعمل عامل بناء ساعة الحادث في منزل خاص. ويقُوم بنزع ما يعرف شعبيا بـ«الكوفراج» وزلّت به قدماه من الطابق الثالث ولم يتمكن من تفادي الحادث المفاجئ وسقط مباشرة من الأعلى ليرتطم جسمه ورأسه خصوصا على الأرض ممّا عجّل بوفاته على عين المكان. وبالإعلام عن الحادث تحوّلت الفرق الأمنية لموقع الحادث لمتابعة توابعه عن قُرب إلى حين وصُول الجهات القضائية المختصة لمعاينة جثّة الهالك وحيثيات الحادث وذلك بحضور عائلة وذوي الراحل وجمع غفير من متساكني الحي وما قاربه أجواء من الألم والحزن إلى جانب موجة من التعاطف الاجتماعي مع أسرة الفقيد الذي يعتبر معيلها الرئيسي في تعويض لوالده المريض وتوفيرا لمورد رزق يومي لأفراد عائلته.

عبد الجليل بن جدو
تقرؤون أيضا
خفايا أذرع المهربين في ولايات الجمهورية :122 تاجرا و20 شركة لتوزيع البضائع... وسماسرة للصفقات
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثبتت التحقيقات أن كبار المهربين يعتمدون لتهريب البضائع وتوزيعها على أذرع تابعة لهم حتى لا يتم كشفهم من...
المزيد >>
في اليومين الأولين من شهر رمضان:تسجيل أكثر من 11 مخالفة صحية وحجز مواد مدعمة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تولى أعوان الشرطة البلدية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان حجز كميات من المواد المدعمة ولحوم حمراء وبيضاء...
المزيد >>
الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة أمس الخميس 17 ماي 2018 من استرجاع عقار...
المزيد >>
بني خلاد:إيقاف شابين وفتاتين وحجز كمية من "الزطلة"
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص ببني خلاد بتهمة مسك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
المرسى:وفــــــــــاة عــــــامل بعد سقوطه من أعلــــــى بنــــــاية سكنيــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018


تونس (الشروق)
جدّ صباح أمس الأول الموافق لليوم الأول من شهر رمضان بالحي السكني بجبل الخاوي بالمرسى مع بداية مدخل غابة قمرت حادث أليم راح ضحيّته شاب في بداية العشرينات من عمره. وتتمثل وقائع هذا الحادث الأليم في أن الهالك وحسب الحيثيات الأولى يعمل عامل بناء ساعة الحادث في منزل خاص. ويقُوم بنزع ما يعرف شعبيا بـ«الكوفراج» وزلّت به قدماه من الطابق الثالث ولم يتمكن من تفادي الحادث المفاجئ وسقط مباشرة من الأعلى ليرتطم جسمه ورأسه خصوصا على الأرض ممّا عجّل بوفاته على عين المكان. وبالإعلام عن الحادث تحوّلت الفرق الأمنية لموقع الحادث لمتابعة توابعه عن قُرب إلى حين وصُول الجهات القضائية المختصة لمعاينة جثّة الهالك وحيثيات الحادث وذلك بحضور عائلة وذوي الراحل وجمع غفير من متساكني الحي وما قاربه أجواء من الألم والحزن إلى جانب موجة من التعاطف الاجتماعي مع أسرة الفقيد الذي يعتبر معيلها الرئيسي في تعويض لوالده المريض وتوفيرا لمورد رزق يومي لأفراد عائلته.

عبد الجليل بن جدو
تقرؤون أيضا
خفايا أذرع المهربين في ولايات الجمهورية :122 تاجرا و20 شركة لتوزيع البضائع... وسماسرة للصفقات
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثبتت التحقيقات أن كبار المهربين يعتمدون لتهريب البضائع وتوزيعها على أذرع تابعة لهم حتى لا يتم كشفهم من...
المزيد >>
في اليومين الأولين من شهر رمضان:تسجيل أكثر من 11 مخالفة صحية وحجز مواد مدعمة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تولى أعوان الشرطة البلدية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان حجز كميات من المواد المدعمة ولحوم حمراء وبيضاء...
المزيد >>
الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة أمس الخميس 17 ماي 2018 من استرجاع عقار...
المزيد >>
بني خلاد:إيقاف شابين وفتاتين وحجز كمية من "الزطلة"
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص ببني خلاد بتهمة مسك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
﻿