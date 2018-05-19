المرسى:وفــــــــــاة عــــــامل بعد سقوطه من أعلــــــى بنــــــاية سكنيــــة

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تونس (الشروق)
جدّ صباح أمس الأول الموافق لليوم الأول من شهر رمضان بالحي السكني بجبل الخاوي بالمرسى مع بداية مدخل غابة قمرت حادث أليم راح ضحيّته شاب في بداية العشرينات من عمره. وتتمثل وقائع هذا الحادث الأليم في أن الهالك وحسب الحيثيات الأولى يعمل عامل بناء ساعة الحادث في منزل خاص. ويقُوم بنزع ما يعرف شعبيا بـ«الكوفراج» وزلّت به قدماه من الطابق الثالث ولم يتمكن من تفادي الحادث المفاجئ وسقط مباشرة من الأعلى ليرتطم جسمه ورأسه خصوصا على الأرض ممّا عجّل بوفاته على عين المكان. وبالإعلام عن الحادث تحوّلت الفرق الأمنية لموقع الحادث لمتابعة توابعه عن قُرب إلى حين وصُول الجهات القضائية المختصة لمعاينة جثّة الهالك وحيثيات الحادث وذلك بحضور عائلة وذوي الراحل وجمع غفير من متساكني الحي وما قاربه أجواء من الألم والحزن إلى جانب موجة من التعاطف الاجتماعي مع أسرة الفقيد الذي يعتبر معيلها الرئيسي في تعويض لوالده المريض وتوفيرا لمورد رزق يومي لأفراد عائلته.
تونس (الشروق)
جدّ صباح أمس الأول الموافق لليوم الأول من شهر رمضان بالحي السكني بجبل الخاوي بالمرسى مع بداية مدخل غابة قمرت حادث أليم راح ضحيّته شاب في بداية العشرينات من عمره. وتتمثل وقائع هذا الحادث الأليم في أن الهالك وحسب الحيثيات الأولى يعمل عامل بناء ساعة الحادث في منزل خاص. ويقُوم بنزع ما يعرف شعبيا بـ«الكوفراج» وزلّت به قدماه من الطابق الثالث ولم يتمكن من تفادي الحادث المفاجئ وسقط مباشرة من الأعلى ليرتطم جسمه ورأسه خصوصا على الأرض ممّا عجّل بوفاته على عين المكان. وبالإعلام عن الحادث تحوّلت الفرق الأمنية لموقع الحادث لمتابعة توابعه عن قُرب إلى حين وصُول الجهات القضائية المختصة لمعاينة جثّة الهالك وحيثيات الحادث وذلك بحضور عائلة وذوي الراحل وجمع غفير من متساكني الحي وما قاربه أجواء من الألم والحزن إلى جانب موجة من التعاطف الاجتماعي مع أسرة الفقيد الذي يعتبر معيلها الرئيسي في تعويض لوالده المريض وتوفيرا لمورد رزق يومي لأفراد عائلته.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018