حـجــــــــــــــز كميــــــــــات من «القرنيــــط» والسمــك الفـــاسد

«الشروق» مكتب صفاقس

خلال عملية مراقبة للسلع الواردة على مختلف الاسواق وعلى المسلخ البلدي، تمكنت مصالح المراقبة البيطرية بصفاقس أمس الجمعة من حجز 10 كغ قرّاض و8 كغ قرنيط 20 كغ قاروص. كما تمكنت الفرقة في ذات اليوم من حجز كمية من اللحم البقري غير صالحة للاستهلاك من المسلخ البلدي واتلافها وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس الذي أضاف أن عمليات المراقبة بالأسواق اليومية والأسبوعية بصفاقس تتواصل طيلة شهر رمضان. وكانت مصالح الشرطة البيئية لبلدية صفاقس كانت قد حجزت واتفلت 90 كلغ من الاسماك غير صالحة للاستهلاك من سوق السمك بالتفصيل بباب الجبلي أول أمس الخميس أي في اليوم الأول من رمضان. وكان والي صفاقس عادل الخبثاني قد أدى زيارة إلى سوق الأسمك والخضر بباب الجبلي بصفاقس للإطلاع مباشرة على أحوال الأسواق التي بدت الحركية فيها في هذين اليومين بطيئة وغير نشيطة مقارنة بالسنوات الفارطة. وأوصى الوالي بالمناسبة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمجابهة متطلبات هذا الشهر الكريم الذي يتزامن مع فصل الصيف كما أكّد على تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية والصحية والأمنية بكافة الأسواق في صفاقس يوميا وبصفة استثنائية وفي جميع الأوقات.





* راشد