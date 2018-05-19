حـجــــــــــــــز كميــــــــــات من «القرنيــــط» والسمــك الفـــاسد

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«الشروق» مكتب صفاقس
خلال عملية مراقبة للسلع الواردة على مختلف الاسواق وعلى المسلخ البلدي، تمكنت مصالح المراقبة البيطرية بصفاقس أمس الجمعة من حجز 10 كغ قرّاض و8 كغ قرنيط 20 كغ قاروص. كما تمكنت الفرقة في ذات اليوم من حجز كمية من اللحم البقري غير صالحة للاستهلاك من المسلخ البلدي واتلافها وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس الذي أضاف أن عمليات المراقبة بالأسواق اليومية والأسبوعية بصفاقس تتواصل طيلة شهر رمضان. وكانت مصالح الشرطة البيئية لبلدية صفاقس كانت قد حجزت واتفلت 90 كلغ من الاسماك غير صالحة للاستهلاك من سوق السمك بالتفصيل بباب الجبلي أول أمس الخميس أي في اليوم الأول من رمضان. وكان والي صفاقس عادل الخبثاني قد أدى زيارة إلى سوق الأسمك والخضر بباب الجبلي بصفاقس للإطلاع مباشرة على أحوال الأسواق التي بدت الحركية فيها في هذين اليومين بطيئة وغير نشيطة مقارنة بالسنوات الفارطة. وأوصى الوالي بالمناسبة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمجابهة متطلبات هذا الشهر الكريم الذي يتزامن مع فصل الصيف كما أكّد على تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية والصحية والأمنية بكافة الأسواق في صفاقس يوميا وبصفة استثنائية وفي جميع الأوقات.
«الشروق» مكتب صفاقس
خلال عملية مراقبة للسلع الواردة على مختلف الاسواق وعلى المسلخ البلدي، تمكنت مصالح المراقبة البيطرية بصفاقس أمس الجمعة من حجز 10 كغ قرّاض و8 كغ قرنيط 20 كغ قاروص. كما تمكنت الفرقة في ذات اليوم من حجز كمية من اللحم البقري غير صالحة للاستهلاك من المسلخ البلدي واتلافها وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس الذي أضاف أن عمليات المراقبة بالأسواق اليومية والأسبوعية بصفاقس تتواصل طيلة شهر رمضان. وكانت مصالح الشرطة البيئية لبلدية صفاقس كانت قد حجزت واتفلت 90 كلغ من الاسماك غير صالحة للاستهلاك من سوق السمك بالتفصيل بباب الجبلي أول أمس الخميس أي في اليوم الأول من رمضان. وكان والي صفاقس عادل الخبثاني قد أدى زيارة إلى سوق الأسمك والخضر بباب الجبلي بصفاقس للإطلاع مباشرة على أحوال الأسواق التي بدت الحركية فيها في هذين اليومين بطيئة وغير نشيطة مقارنة بالسنوات الفارطة. وأوصى الوالي بالمناسبة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمجابهة متطلبات هذا الشهر الكريم الذي يتزامن مع فصل الصيف كما أكّد على تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية والصحية والأمنية بكافة الأسواق في صفاقس يوميا وبصفة استثنائية وفي جميع الأوقات.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018